5 thói quen khiến chảo chống dính nhanh hỏng

Chảo chống dính được xem là phát minh giúp giải phóng sức lao động và hạn chế lượng dầu mỡ dung nạp vào cơ thể. Lớp phủ chống dính phổ biến nhất hiện nay thường được làm từ Polytetrafluoroethylene (PTFE, hay còn gọi là Teflon) hoặc Ceramic (gốm). Chúng có đặc tính kỵ nước và kỵ dầu cực mạnh, tạo ra một bề mặt trơn láng hoàn hảo.

Tuy nhiên lớp màng hóa học này lại vô cùng mỏng manh trước những tác động sai lệch về mặt vật lý và nhiệt độ. Thực tế, nguyên nhân phần lớn không nằm ở chất lượng sản phẩm mà xuất phát từ 5 thói quen sử dụng sai lầm nhưng lại cực kỳ phổ biến dưới đây.

Rửa chảo bằng nước lạnh ngay khi vừa nấu

Đây là thói quen tàn phá chảo chống dính nhanh và nguy hiểm nhất. Sau khi chiên xào, phản xạ tự nhiên của nhiều người nội trợ là lập tức đưa chiếc chảo đang nóng rực vào bồn rửa và xả nước lạnh để làm sạch, hoặc nghe tiếng "xèo" vui tai. Hiện tượng này được gọi là sốc nhiệt.

Chảo chống dính thường được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau, với hệ số giãn nở nhiệt khác nhau. Khi bị làm lạnh đột ngột, lõi kim loại co lại với tốc độ cực nhanh, trong khi lớp chống dính không kịp đàn hồi theo. Sự chênh lệch này sẽ bẻ gãy các liên kết cơ học giữa lớp phủ và đáy chảo, dẫn đến hiện tượng chảo bị cong vênh đáy, lớp chống dính phồng rộp và bong tróc thành từng mảng nhỏ.

Khắc phục: Hãy để chảo nguội tự nhiên hoàn toàn trước khi mang đi rửa. Nếu cần làm sạch ngay để nấu món khác, hãy dùng khăn giấy lau sạch dầu mỡ thừa, hoặc xả bằng nước ấm.

Sốc nhiệt chảo chống dính khiến chảo bị hỏng nhanh nhất. (Ảnh: CT)

Làm nóng chảo rỗng trên bếp ở nhiệt độ cao

Trong nghệ thuật nấu ăn với chảo gang hay thép không gỉ, các đầu bếp thường đợi chảo thật nóng, bốc khói rồi mới cho dầu ăn vào để tạo hiệu ứng chống dính tự nhiên. Tuy nhiên, nếu áp dụng nguyên lý này cho chảo chống dính, bạn đang tự phá hủy thiết bị của mình.

Khi một chiếc chảo rỗng được đặt trên bếp lửa lớn, do không có thức ăn hay chất lỏng để hấp thụ và tản nhiệt, nhiệt độ bề mặt chảo có thể tăng vọt lên mức 300°C chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Ở ngưỡng nhiệt độ trên 260°C, lớp phủ PTFE bắt đầu bị phân hủy cấu trúc hóa học, mất đi đặc tính trơn láng.

Nghiêm trọng hơn, nếu nhiệt độ chạm mốc 350°C, lớp phủ sẽ giải phóng các luồng khí độc hại, gây ra hội chứng "sốt hơi polymer" ảnh hưởng đến hô hấp của con người.

Khắc phục: Luôn cho một chút dầu ăn, bơ hoặc nước vào chảo ngay từ khi mới bật bếp. Các chất lỏng này sẽ đóng vai trò là vật dẫn nhiệt và là chất chỉ thị giúp bạn kiểm soát nhiệt độ an toàn.

Lạm dụng nhiệt độ tối đa

Nhiều người có thói quen vặn lửa to nhất hoặc chọn mức công suất tối đa trên bếp từ để thức ăn nhanh chín. Thế nhưng chảo chống dính sinh ra không phải để chịu đựng ngọn lửa bạo liệt.

Lớp màng PTFE rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Việc liên tục nấu ăn ở mức nhiệt cực đại sẽ nung chín lớp chống dính, khiến bề mặt da chảo bị khô, ngả màu vàng ố và mất đi khả năng kỵ nước.

Chảo chống dính chỉ thực sự phù hợp cho các thao tác nấu nướng ở nhiệt độ từ thấp đến trung bình như rán trứng, áp chảo cá, làm bánh pancake hay xào rau nhẹ nhàng.

Khắc phục: Nếu bạn cần áp chảo cháy xém mặt một miếng thịt bò bít tết ở nhiệt độ cao, hãy sử dụng chảo gang hoặc chảo inox. Hãy sử dụng chảo chống dính đúng với thiên chức của nó, nấu ăn ở mức nhiệt vừa phải.

Tác động ma sát từ dụng cụ kim loại

Một sai lầm cơ học rất dễ nhận biết là việc sử dụng muôi, thìa, đũa, hay xẻng lật bằng nhôm, inox cọ xát trực tiếp lên mặt chảo. Độ cứng của kim loại lớn hơn rất nhiều so với lớp màng polymer mỏng manh.

Chỉ một thao tác đảo thức ăn mạnh tay hoặc dùng thìa cạo lớp cháy xém dưới đáy chảo cũng đủ tạo ra những rãnh xước vi mô. Những vết xước này không chỉ làm mất thẩm mỹ, triệt tiêu khả năng chống dính tại khu vực đó mà còn tạo khe hở để dầu mỡ, muối mặn thấm xuống và ăn mòn lõi nhôm bên trong.

Hơn nữa, khi lớp chống dính bị xước rách, các mảnh vụn vi nhựa có thể bong ra và lẫn vào thức ăn.

Khắc phục: Vật bất ly thân của chảo chống dính phải là các dụng cụ bằng gỗ, tre hoặc silicone chịu nhiệt. Chúng có cấu trúc đàn hồi và mềm mại, bảo vệ tuyệt đối sự vẹn toàn của bề mặt chảo.

Dùng miếng rửa bát kim loại sẽ khiến chảo chống dính hỏng nhanh chóng. (Ảnh: HTC)

Rửa bằng cước bùi nhùi và thói quen xếp chồng nồi chảo

Tuyệt đối không dùng miếng cước cọ nồi bằng nhôm hay mặt nhám cứng của miếng mút rửa bát để chà xát. Nó hoạt động không khác gì một tờ giấy nhám đánh bay lớp chống dính. Tương tự, việc đưa chảo vào máy rửa bát cũng bị các chuyên gia khuyến cáo không nên, bởi hóa chất tẩy rửa mang tính kiềm mạnh và áp lực nước nóng trong máy sẽ làm mờ và xói mòn bề mặt chảo theo thời gian.

Vì không gian bếp chật hẹp, nhiều gia đình thường xếp chồng các loại nồi, chảo lên nhau. Đáy kim loại sắc bén của chiếc nồi phía trên sẽ trực tiếp chà xát và làm trầy xước mặt chống dính của chiếc chảo nằm dưới.

Khắc phục: Chỉ rửa chảo bằng tay với miếng bọt biển mềm mại. Nếu có vết cháy khét, hãy ngâm chảo với nước ấm và một chút nước rửa chén trong 15 phút, vết bẩn sẽ tự bong ra.

Khi cất giữ, hãy treo chảo lên móc, hoặc nếu bắt buộc phải xếp chồng, hãy lót một tấm khăn giấy dày hoặc miếng lót nỉ chuyên dụng ở giữa các lớp.