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Nạp 13,6 triệu đồng tiền mặt từ cây ATM vào tài khoản ngân hàng Techcombank, 2 ngày sau, người đàn ông SN 1981 phải làm việc tại công an

| | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan.

Ngày 23/6, Công an xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 17/6/2026, chị Đinh Thị Thu Thủy (SN 1986, ngụ xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã Bình Thành trình báo. Chị cho biết tài khoản ngân hàng cá nhân của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền hơn 13,6 triệu đồng từ tài khoản lạ thuộc Ngân hàng Techcombank. Nghi ngờ đây là số tiền do người khác chuyển nhầm hoặc có thể liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chị đã chủ động đến cơ quan Công an để đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả đúng quy định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Thành đã tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan. Đến ngày 19/6/2026, Công an xã xác định được người chuyển tiền nhầm là anh Quảng Trọng Tuấn (SN 1981, hiện cư trú tại TP.Hồ Chí Minh). Sau đó Công an xã phối hợp cùng chị Thủy hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13,6 triệu đồng cho anh Tuấn.

Công an xã Bình Thành hỗ trợ anh Tuấn nhận lại số tiền do chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc, anh Tuấn cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch nạp tiền từ cây ATM vào tài khoản cá nhân, do sơ suất khi nhập số tài khoản có nhiều ký tự tương đồng với tài khoản của mình nên đã vô tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị Thủy. Nhận lại được số tiền của mình, anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng, xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Đinh Thị Thu Thủy vì sự trung thực, trách nhiệm và cảm ơn Công an xã Bình Thành đã tận tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc nhanh chóng.

Sự việc là minh chứng cho tinh thần cảnh giác của người dân trước các giao dịch tài chính bất thường, đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống. Hành động trung thực của chị Đinh Thị Thu Thủy là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người dân Bình Thành sống trách nhiệm, nghĩa tình và thượng tôn pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh﻿

Đinh Anh

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