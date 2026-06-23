EVN Hà Nội có thông báo mới liên quan đến lịch cắt điện trong 3 ngày 23, 24, 25/6

Ngày 23/6, EVN Hà Nội phát đi thông báo hoãn các lịch cắt điện theo kế hoạch. Cụ thể, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ trên địa bàn thành phố, EVN Hà Nội hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 - 25/6/2026.

Trong thông báo, EVN Hà Nội cũng khuyến nghị khách hàng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình vào mùa nắng nóng với nguyên tắc 2 bật 3 tắt: Bật điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt; Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng; Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; Tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm và Tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng.

Ngoài ra, để tất cả các thiết bị không tiêu tốn quá nhiều điện năng, người dân cần sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên bảo dưỡng, rút phích cắm khi không sử dụng và thay mới các thiết bị điện quá cũ.

Với một số thiết bị điện khác trong nhà, người dân cần tuân thủ nguyên tắc sau:

- Tủ lạnh: Sắp xếp thực phẩm phù hợp với ngăn chứa, đặt nhiệt độ phù hợp, không mở quá lâu, không để sát tường, tránh xa các thiết bị sinh nhiệt.

- Bàn là: Tập trung nhiều đồ là một lần đồ dày trước, tận dụng sức nóng là đồ mỏng.

- Bình nóng lạnh: Bật trước khi tắm 10-15 phút hoặc dùng bình nóng lạnh năng lượng mặt trời.

- Bóng đèn: Chọn đèn compact, đèn led, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

- Nấu cơm trước khi ăn từ 30-45 phút.