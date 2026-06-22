Chuyển khoản 46 triệu đồng từ ngân hàng SHB sang VietinBank, người phụ nữ SN 1991 phải trình báo công an

Vừa qua, công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Công an phường Cửa Ông hỗ trợ công dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm hơn 46 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cụ thể, ngày 16/6/2026, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng SHB. Do sơ suất trong quá trình nhập số tài khoản, chị đã chuyển nhầm số tiền 46 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng VietinBank.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thảo đã liên hệ ngân hàng để xác minh thông tin tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, chủ tài khoản nhận nhầm số tiền trên là chị H.T.H (sinh năm 1974, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh). Chị Thảo sau đó đã đến Công an phường Cửa Ông trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cửa Ông đã nhanh chóng tiến hành xác minh, gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích các quy định của pháp luật có liên quan. Với tinh thần thiện chí và ý thức chấp hành pháp luật, chị H.T.H đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 46 triệu đồng đồng cho chị Nguyễn Thị Thảo.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Thảo bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới chị H.T.H cùng cán bộ Công an phường Cửa Ông đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ để vụ việc được giải quyết nhanh chóng.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tài sản không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ﻿