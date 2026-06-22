Lời khuyên cho những người hay sử dụng quạt cầm tay vào mùa hè

Những ngày gần đây, khi nền nhiệt tại nhiều nơi liên tục tăng cao, quạt cầm tay xuất hiện ở khắp nơi, từ đường phố, bến xe đến văn phòng làm việc.

Không ít người có thói quen đưa quạt sát mặt hoặc để luồng gió thổi liên tục vào vùng mũi và miệng nhằm nhanh chóng cảm thấy mát hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là thói quen cần được điều chỉnh.

Dùng quạt cầm tay sai cách có thể gây ra các vấn đề về mũi

Bên trong mũi có lớp niêm mạc và chất nhầy giúp duy trì độ ẩm cần thiết, đồng thời làm ấm và làm ẩm không khí trước khi đi vào đường hô hấp. Khi luồng gió từ quạt cầm tay thổi trực tiếp vào mặt trong thời gian dài, độ ẩm tự nhiên trong khoang mũi có thể giảm xuống, khiến niêm mạc trở nên khô hơn và gây cảm giác khó chịu.

Quạt cầm tay là vật dụng quen thuộc của nhiều người trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Internet)

Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra khi thời tiết nắng nóng kéo dài, thường xuyên ở trong môi trường điều hòa hoặc không khí vốn đã khô. Theo các chuyên gia, người bị khô mũi có thể xuất hiện các biểu hiện như khô hoặc rát mũi, ngứa mũi, nghẹt mũi dù không bị cảm cúm, đóng vảy trong khoang mũi, chảy máu mũi nhẹ hoặc giảm khả năng ngửi.

Đối với những người đang mắc viêm mũi dị ứng hoặc viêm xoang, các triệu chứng trên có thể trở nên rõ rệt và gây nhiều bất tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, việc sử dụng quạt cầm tay đúng cách là điều cần thiết để hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đối với đường hô hấp.

Dùng quạt cầm tay thế nào để hạn chế ảnh hưởng?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên cầm quạt quá sát mặt hoặc để gió thổi trực tiếp vào mũi trong thời gian dài. Thay vào đó, nên giữ khoảng cách phù hợp và hướng luồng gió từ trên xuống thay vì từ dưới lên. Cách này vừa giúp tạo cảm giác dễ chịu vừa giảm tình trạng mất độ ẩm ở niêm mạc mũi.

Ngoài ra, việc uống đủ nước trong ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm tự nhiên của cơ thể.

Ở trong môi trường điều hòa trong thời gian dài, người dùng có thể cân nhắc sử dụng máy tạo ẩm hoặc thường xuyên mở cửa để lưu thông không khí.

Tình trạng khô niêm mạc mũi có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia, nguyên tắc này không chỉ áp dụng với quạt cầm tay mà còn với quạt điện và điều hòa nhiệt độ. Việc để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt trong nhiều giờ liên tục có thể khiến mũi, họng và mắt bị khô, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Trong những ngày nắng nóng, quạt cầm tay vẫn là giải pháp hữu ích để làm mát. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách sẽ giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn mà không làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp.

Theo Segye Ilbo