Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho những người hay sử dụng quạt cầm tay vào mùa hè

| | Sống

Quạt cầm tay đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một thói quen rất phổ biến khi sử dụng thiết bị này có thể mang lại những tác động không mong muốn đối với sức khỏe.

Những ngày gần đây, khi nền nhiệt tại nhiều nơi liên tục tăng cao, quạt cầm tay xuất hiện ở khắp nơi, từ đường phố, bến xe đến văn phòng làm việc.

Không ít người có thói quen đưa quạt sát mặt hoặc để luồng gió thổi liên tục vào vùng mũi và miệng nhằm nhanh chóng cảm thấy mát hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là thói quen cần được điều chỉnh.

Dùng quạt cầm tay sai cách có thể gây ra các vấn đề về mũi

Bên trong mũi có lớp niêm mạc và chất nhầy giúp duy trì độ ẩm cần thiết, đồng thời làm ấm và làm ẩm không khí trước khi đi vào đường hô hấp. Khi luồng gió từ quạt cầm tay thổi trực tiếp vào mặt trong thời gian dài, độ ẩm tự nhiên trong khoang mũi có thể giảm xuống, khiến niêm mạc trở nên khô hơn và gây cảm giác khó chịu.

Lời khuyên cho những người hay sử dụng quạt cầm tay vào mùa hè- Ảnh 1.

Quạt cầm tay là vật dụng quen thuộc của nhiều người trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Internet)

Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra khi thời tiết nắng nóng kéo dài, thường xuyên ở trong môi trường điều hòa hoặc không khí vốn đã khô. Theo các chuyên gia, người bị khô mũi có thể xuất hiện các biểu hiện như khô hoặc rát mũi, ngứa mũi, nghẹt mũi dù không bị cảm cúm, đóng vảy trong khoang mũi, chảy máu mũi nhẹ hoặc giảm khả năng ngửi.

Đối với những người đang mắc viêm mũi dị ứng hoặc viêm xoang, các triệu chứng trên có thể trở nên rõ rệt và gây nhiều bất tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, việc sử dụng quạt cầm tay đúng cách là điều cần thiết để hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đối với đường hô hấp.

Dùng quạt cầm tay thế nào để hạn chế ảnh hưởng?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên cầm quạt quá sát mặt hoặc để gió thổi trực tiếp vào mũi trong thời gian dài. Thay vào đó, nên giữ khoảng cách phù hợp và hướng luồng gió từ trên xuống thay vì từ dưới lên. Cách này vừa giúp tạo cảm giác dễ chịu vừa giảm tình trạng mất độ ẩm ở niêm mạc mũi.

Ngoài ra, việc uống đủ nước trong ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm tự nhiên của cơ thể.

Ở trong môi trường điều hòa trong thời gian dài, người dùng có thể cân nhắc sử dụng máy tạo ẩm hoặc thường xuyên mở cửa để lưu thông không khí.

Lời khuyên cho những người hay sử dụng quạt cầm tay vào mùa hè- Ảnh 2.

Tình trạng khô niêm mạc mũi có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Theo các chuyên gia, nguyên tắc này không chỉ áp dụng với quạt cầm tay mà còn với quạt điện và điều hòa nhiệt độ. Việc để luồng gió thổi trực tiếp vào mặt trong nhiều giờ liên tục có thể khiến mũi, họng và mắt bị khô, đặc biệt ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Trong những ngày nắng nóng, quạt cầm tay vẫn là giải pháp hữu ích để làm mát. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách sẽ giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn mà không làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp.

Theo Segye Ilbo

Lan Hương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trí thức Việt sau 60 năm vẫn được thế giới nhắc tên vì sở hữu nghiên cứu kinh điển: Cống hiến đặc biệt cho Tổ quốc

Một trí thức Việt sau 60 năm vẫn được thế giới nhắc tên vì sở hữu nghiên cứu kinh điển: Cống hiến đặc biệt cho Tổ quốc Nổi bật

Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh đỗ lớp 10 chuyên

Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh đỗ lớp 10 chuyên Nổi bật

Bệnh gan có thể biểu hiện trên khuôn mặt, làn da? Bác sĩ chỉ rõ 5 dấu hiệu cho thấy sức khỏe gan đang báo động

Bệnh gan có thể biểu hiện trên khuôn mặt, làn da? Bác sĩ chỉ rõ 5 dấu hiệu cho thấy sức khỏe gan đang báo động

17:56 , 22/06/2026
Thứ trông như "cục lông" trên cây nhưng lại là kho báu giá trị ngang linh chi đắt đỏ

Thứ trông như "cục lông" trên cây nhưng lại là kho báu giá trị ngang linh chi đắt đỏ

17:38 , 22/06/2026
Tin vui: Từ 27/7, cán bộ công chức làm nhiệm vụ này có thể được nhận đến 250.000 đồng/ngày

Tin vui: Từ 27/7, cán bộ công chức làm nhiệm vụ này có thể được nhận đến 250.000 đồng/ngày

17:30 , 22/06/2026
Mẹo giữ cơm không bị ôi thiu trong ngày hè

Mẹo giữ cơm không bị ôi thiu trong ngày hè

17:16 , 22/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên