Bệnh gan có thể biểu hiện trên khuôn mặt, làn da? Bác sĩ chỉ rõ 5 dấu hiệu cho thấy sức khỏe gan đang báo động

Vàng da, vàng mắt

Đây là dấu hiệu quan trọng nhất. Khi chức năng gan hoặc hệ thống dẫn mật bị ảnh hưởng, bilirubin có thể tích tụ trong máu, gây vàng da và vàng củng mạc mắt.

Tình trạng này có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau như viêm gan, tắc mật, sỏi đường mật, tan máu hoặc một số rối loạn chuyển hóa. Nếu tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài, người bệnh cần được đánh giá y khoa sớm.

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Lòng bàn tay đỏ bất thường

Tình trạng đỏ ở vùng gốc ngón tay cái và ngón út, còn gọi là "ban đỏ lòng bàn tay", có thể gặp ở bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính. Tuy nhiên, đây cũng không phải dấu hiệu đặc hiệu tuyệt đối và cần được đánh giá kết hợp với các triệu chứng khác.

Da sạm màu bất thường

Một số bệnh gan mạn tính hoặc rối loạn chuyển hóa có thể khiến da trở nên sẫm màu hơn theo thời gian. Nếu màu da thay đổi rõ rệt mà không liên quan đến việc tiếp xúc ánh nắng, mỹ phẩm hoặc các nguyên nhân da liễu thông thường, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Xuất hiện nhiều sao mạch trên da

Sao mạch là những tổn thương mạch máu nhỏ có hình dạng giống mạng nhện, thường xuất hiện ở mặt, cổ, ngực hoặc cánh tay.

Một vài sao mạch đơn lẻ có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu số lượng tăng lên đáng kể, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh gan, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng gan bị suy giảm.

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Dễ chảy máu hoặc bầm tím

Gan là cơ quan sản xuất nhiều yếu tố đông máu quan trọng. Khi chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, người bệnh có thể dễ chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc xuất hiện các vết bầm tím bất thường.

Quầng thâm mắt có phải dấu hiệu của bệnh gan?

Theo các chuyên gia, quầng thâm mắt chủ yếu liên quan đến thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, dị ứng, tuổi tác hoặc yếu tố di truyền. Hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy quầng thâm mắt đơn thuần là dấu hiệu đáng tin cậy để chẩn đoán bệnh gan. Vì vậy, không nên quá lo lắng nếu chỉ xuất hiện quầng thâm mà không có các triệu chứng bất thường khác.

Khi nào nên đi kiểm tra gan?

Gan có thể phản ánh tình trạng sức khỏe thông qua một số thay đổi trên da và khuôn mặt, tuy nhiên những biểu hiện này chỉ mang tính chất gợi ý, không thể thay thế các xét nghiệm y khoa trong chẩn đoán bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chủ động thăm khám nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như vàng da, vàng mắt kéo dài, mệt mỏi dai dẳng không rõ nguyên nhân, sụt cân bất thường hoặc cảm giác đau tức vùng hạ sườn phải. Bên cạnh đó, nước tiểu sẫm màu, tình trạng dễ chảy máu hoặc xuất hiện các vết bầm tím bất thường cũng là những dấu hiệu cần được kiểm tra y tế.

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Đặc biệt, những người có tiền sử mắc viêm gan B, viêm gan C, thường xuyên sử dụng nhiều rượu bia hoặc có người thân mắc ung thư gan thuộc nhóm nguy cơ cao, cần chú ý theo dõi sức khỏe và thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc siêu âm gan kết hợp với các xét nghiệm cần thiết có thể giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tiến triển thành các bệnh lý nghiêm trọng.

Đừng tin vào các sản phẩm "thải độc gan" quảng cáo tràn lan

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh các sản phẩm "thải độc gan", "làm sạch gan" được quảng cáo trên mạng có thể giúp gan khỏe hơn.

Ngược lại, việc tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các bài thuốc không rõ nguồn gốc có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Để bảo vệ gan, điều quan trọng nhất vẫn là hạn chế đồ uống có cồn, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ.

Theo Toutiao