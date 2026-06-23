Cô gái ngoài 20 tuổi rất gầy nhưng gan "ngập mỡ", bác sĩ tiết lộ: Nước này uống ít thì tốt, uống nhiều phá gan!

Nhiều cô gái trẻ luôn tự tin vào vóc dáng mảnh mai của mình. Họ tin rằng bản thân rất gầy thì không bao giờ mắc các bệnh về chuyển hóa. Nhưng thực tế lại trớ trêu hơn thế rất nhiều. Một cô gái ngoài 20 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vừa ngỡ ngàng nhận kết quả chẩn đoán gan nhiễm mỡ khá nặng dù sở hữu thân hình "cò hương".

Khi bác sĩ tìm hiểu tiền sử sinh hoạt, sự thật phía sau khiến ai nấy đều giật mình. Thủ phạm gây gan nhiễm mỡ ở cô đến từ một thói quen ăn uống vốn được ca tụng là "thần dược" giữ dáng, đẹp da của giới trẻ nhưng bị lạm dụng quá mức.

Thân hình mảnh mai nhưng nội tạng "ngập trong mỡ" vì nước ép trái cây

Cô gái trẻ vốn có lối sống rất lành mạnh trong mắt mọi người xung quanh. Cô không bao giờ đụng đến rượu bia, cũng hiếm khi chạm vào đồ chiên rán hay thức ăn nhanh. Để chăm sóc làn da và duy trì vóc dáng, cô chọn cách uống 2 đến 3 ly nước ép trái cây mỗi ngày. Cô tin rằng đó là cách yêu thương bản thân tốt nhất, giúp cô vừa đẹp vừa khỏe.

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Chính sự chủ quan đó đã đẩy cô vào rắc rối lớn: chân tay gầy nhưng vòng bụng "phì nhiêu", tưởng sống lành mạnh nhưng lại mắc gan nhiễm mỡ.

Giải thích về trường hợp này, chuyên gia dinh dưỡng Chiu Shih-hsin (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng việc tiêu thụ một lượng lớn nước ép trái cây trong thời gian dài chính là nguyên nhân trực tiếp tàn phá cơ thể. Trái cây tươi rất tốt cho sức khỏe. Nhưng khi bị tước bỏ đi lớp vỏ để biến thành chất lỏng, thứ nước này uống ít thì tốt, uống nhiều lại thành thuốc độc hủy hoại và gây ra căn bệnh gan nhiễm mỡ.

Bà giải thích, đường trong các loại trái cây chủ yếu là đường fructose. Loại đường này có một cơ chế chuyển hóa rất đặc biệt: hầu như toàn bộ lượng fructose nạp vào cơ thể đều đổ dồn về gan để xử lý.

Khi chúng ta ăn trái cây trực tiếp, cấu trúc chất xơ tự nhiên giống như một chiếc lưới bảo vệ. Chất xơ này làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp cơ thể có thời gian chuyển hóa. Nhưng khi trái cây bị tống vào máy ép, chiếc lưới bảo vệ ấy đã bị vứt bỏ hoàn toàn. Thứ chất lỏng ngọt ngào cô gái uống mỗi ngày thực chất là một dung dịch fructose nồng độ cực kỳ cao.

Cứ như vậy, mỗi khi cô gái trẻ uống cạn ly nước ép, một cơn bão đường khổng lồ ngay lập tức dội thẳng xuống gan trong một thời gian ngắn. Lúc này, hệ thống chuyển hóa của gan hoàn toàn bị tê liệt và quá tải. Toàn bộ lượng fructose dư thừa bắt buộc phải chuyển hóa thành chất béo trung tính. Lượng mỡ xấu này bao vây, bám chặt lấy các mô gan, biến lá gan khỏe mạnh của cô gái ngoài 20 tuổi bị "ngập mỡ". Càng nguy hiểm hơn khi cô gái này bận rộn nên ưu tiên nước ép đóng chai bán sẵn, chỉ thỉnh thoảng mới tự ép.

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Loại nước ép này thường chứa lượng đường cao hơn, lại được lọc bỏ hết chất xơ, có thêm hương liệu, chất bảo quản... Nên uống ít thì không sao, nhưng uống nhiều trong thời gian dài thì gan khó mà "cầm cự" được.

Làm gì để "đảo ngược" tình trạng gan nhiễm mỡ?

Bác sĩ Chiu cảnh báo, gan nhiễm mỡ nguy hiểm hơn chúng ta tưởng. Nếu không can thiệp kịp thời, gan nhiễm mỡ sẽ tiến triển thành viêm gan, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan. Lớp mỡ tích tụ lâu ngày kích hoạt các phản ứng viêm, phá hủy tế bào gan và hình thành các mô sẹo không thể phục hồi. Đồng thời, căn bệnh này còn làm tăng nguy cơ đột quỵ và tiểu đường tuýp 2.

Hiện nay, y học chưa có thuốc đặc trị mà bắt buộc phải điều trị bằng cách thay đổi lối sống toàn diện. Thông qua trường hợp của cô gái trẻ này, bà đưa ra danh sách những việc bạn nên làm để giảm mỡ trong gan như:

- Tái cấu trúc thực đơn: Cắt nước ép trái cây mới là bước đầu. Cô gái trẻ bắt buộc phải loại bỏ đường tinh luyện từ trà sữa, bánh ngọt và đồ uống có ga. Đồng thời cần cắt giảm tinh bột hấp thu nhanh từ cơm trắng, bún, phở. Hãy thay thế bằng khoai lang, gạo lứt để giảm áp lực cho gan.

- Bổ sung chất xơ và đạm lành mạnh: Thực đơn hàng ngày cần bổ sung nhiều rau lá xanh đậm để dọn dẹp cholesterol xấu. Bạn cần nạp các nguồn đạm tốt như đậu phụ, trứng và thịt ức gà để tái tạo tế bào gan. Lượng trái cây ăn trực tiếp chỉ giới hạn trong khoảng hai phần bằng nắm tay mỗi ngày.

- Vận động tiêu mỡ nội tạng: Người gầy bị gan nhiễm mỡ thường có ít cơ bắp nhưng mỡ bụng rất cao. Bạn bắt buộc phải tập các bài tập kháng lực kết hợp Cardio như nâng tạ, chạy bộ, đạp xe tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Việc này giúp kích thích cơ thể rút mỡ từ mô gan ra đốt cháy làm năng lượng.

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- Không thức khuya: Thói quen thức khuya sau 23 giờ sẽ phá hủy chu kỳ sinh học của gan, làm tăng hormone Cortisol và kích thích gan tích tụ mỡ mạnh hơn gấp nhiều lần.

Còn về cô gái kể trên, sau 3 tháng kiên trì chiến đấu và tuân thủ nghiêm ngặt việc điều chỉnh chế độ ăn uống cùng thói quen sinh hoạt, cô gái trẻ đã nhận được quả ngọt. Kết quả tái khám cho thấy tình trạng gan nhiễm mỡ của cô đã được cải thiện rõ rệt, thậm chí có cơ hội đảo ngược hoàn toàn để trở về trạng thái khỏe mạnh ban đầu.

Nguồn và ảnh: Today Line, Daily Mai, Eating Well