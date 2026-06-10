Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất tăng giảm thế nào?

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất chương trình đạo tạo chuẩn:

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương 3 năm gần nhất chương trình chuẩn.

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương năm 2025 chương trình tiên tiến và chất lượng cao:

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương năm 2025 chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

Năm ngoái, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,5 (9,5 điểm/môn). Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh và chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế đều có ngưỡng điểm trúng tuyển là 28 (9,3 điểm/môn).

Kế tiếp là 6 chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm: Chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm 1 môn).

Các chương trình còn lại về cơ bản có ngưỡng điểm trúng tuyển tập trung vào khoảng từ 25-27 điểm.

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh chỉ tiêu dự kiến 4.550 cho cả ba cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. So với năm 2025, chỉ tiêu tăng thêm 390.

Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai , xét học bạ THPT. Phương thức này áp dụng cho hai nhóm: Học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia và học sinh không chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc 12 ở các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện chung gồm: tốt nghiệp THPT năm 2026; tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên; học lực 6 học kỳ đạt mức Tốt; hạnh kiểm 6 học kỳ đạt từ Khá trở lên, cùng các điều kiện riêng theo từng nhóm.

Thứ ba , xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đáp ứng yêu cầu về học lực và hạnh kiểm theo chương trình học (mới hoặc cũ); có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên. Trường cũng cho phép xét tuyển kết hợp 2 môn thi tốt nghiệp (Toán + Vật lý, Toán + Hóa học hoặc Toán + Ngữ văn) cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy đổi, đảm bảo tổng điểm từ 24 trở lên.

Thứ tư , xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế. Trường chấp nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (HSA), đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (V-ACT), đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) tổ chức năm 2026. Với bài thi TSA, thí sinh được đăng ký vào các ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Đối với chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT/A-Level), thí sinh phải kết hợp cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trường cho phép thí sinh thi A-Level tháng 6/2026 nộp bản Predicted Grades để đăng ký tạm thời, nhưng bắt buộc nộp chứng chỉ chính thức trước thời điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.



