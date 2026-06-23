Quá áp lực với Ronaldo

Thế giới bóng đá đang chứng kiến một kịch bản điên rồ và đầy nghiệt ngã dành cho Cristiano Ronaldo. Ngay trong những lượt trận mở màn World Cup 2026, khi các kình địch lớn nhất và thế hệ đàn em xuất sắc nhất đồng loạt phô diễn sức mạnh hủy diệt, siêu sao người Bồ Đào Nha lại bất ngờ chững lại, đẩy bản thân vào trung tâm của cơn bão áp lực dư luận.

Những con số khiến Ronaldo áp lực

Hãy nhìn vào những con số biết "biết nói" của các siêu sao. Ở lượt trận đầu tiên, Lionel Messi lập một cú hat-trick siêu hạng, Kylian Mbappé và Erling Haaland mỗi người bỏ túi một cú đúp. Sang lượt trận thứ hai, bộ ba này tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt khi mỗi người lại nã vào lưới đối phương thêm 2 bàn thắng nữa.

Trong khi Messi đã có tổng cộng 5 pha lập công, còn Mbappé và Haaland bám đuổi sát sao với 4 bàn, thì con số của Ronaldo vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Trận hòa nhạt nhoà 1-1 trước CHDC Congo ở ngày ra quân, trận đấu mà CR7 hoàn toàn im hơi lặng tiếng chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của Bồ Đào Nha.

Chính sự tương phản rực rỡ từ các đối thủ đã vô tình tạo nên một thứ áp lực vô hình nhưng cực kỳ khủng khiếp đè nặng lên vai Ronaldo. Ở tuổi ngoài 40, mỗi bước chạy, mỗi pha xử lý hỏng và từng phút giây im lặng của anh đều bị đặt dưới kính hiển vi của giới truyền thông toàn cầu. Những tiếng xì xào về "gánh nặng tuổi tác", những cái lắc đầu ngao ngán cho rằng thời hoàng kim của anh đã hết, cùng sự soi mói từ những anti-fan đang bủa vây lấy CR7. Sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ quê nhà về một đầu tàu cứu rỗi Bồ Đào Nha, cộng hưởng với lòng tự tôn của một kỷ lục gia vĩ đại không cho phép mình bị tụt lại phía sau, đang biến phòng thay đồ của Bồ Đào Nha thành một "lò áp suất" thực sự mà Ronaldo là người đứng ở tâm bão.

Áp lực đè nặng lên vai Ronaldo (Ảnh: BR Football)

Ronaldo có cởi bỏ áp lực để lập công?

Vào lúc 0h ngày 24/6, Bồ Đào Nha sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp đối thủ Uzbekistan. Đây không đơn thuần là một trận đấu kiếm 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, mà đối với cá nhân Ronaldo, đó là trận đấu để khẳng định vị thế vững chắc của một huyền thoại sống. Lịch sử bóng đá đỉnh cao đã nhiều lần chứng minh Ronaldo khi anh bị dồn vào bước đường cùng. Càng chịu áp lực khủng khiếp, ý chí chiến đấu và bản năng "sát thủ" của tiền đạo mang áo số 7 càng trở nên đáng sợ.

Để giải quyết bài toán Uzbekistan, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Những bộ óc sáng tạo như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva cần phải tìm được tiếng nói chung, tạo ra những đường chuyền sắc lẹm hơn để tiếp đạn cho người đội trưởng đang vô cùng khát bàn thắng. Đại diện đến từ châu Á dù sở hữu lối chơi kỷ luật, nhưng xét về đẳng cấp, họ khó lòng đứng vững nếu Bồ Đào Nha chơi đúng sức và Ronaldo tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất.

Trận đấu với Uzbekistan là cơ hội "vàng" không thể tốt hơn để Ronaldo đưa ra lời lời đáp trả đanh thép nhất gửi tới Messi, Mbappé và Haaland. Một chiến thắng giải tỏa cho Bồ Đào Nha và một bàn thắng hoặc thậm chí là một cú đúp từ cái chân phải hay cú bật nhảy thương hiệu của CR7 là kịch bản mà hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi. Dàn siêu sao đã cất tiếng gọi dõng dạc và giờ là lúc cả thế giới nín thở chờ xem câu trả lời từ bản lĩnh của Cristiano Ronaldo.