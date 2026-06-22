Thủ môn vô danh năm ấy được Messi đích thân xin áo, 3 năm sau thành người hùng World Cup, nhắc lại vẫn thấy diệu kì

Eloy Room đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều tại World Cup 2026 sau màn trình diễn xuất thần giúp Curaçao cầm hòa Ecuador. Thế nhưng, giữa những lời ca ngợi dành cho thủ môn 37 tuổi, người hâm mộ lại nhớ đến một câu chuyện đặc biệt với Lionel Messi cách đây 3 năm - khoảnh khắc mà chính Room gọi là "giấc mơ thành hiện thực".

Trước khi trở thành người hùng của Curaçao tại sân chơi lớn nhất hành tinh, Eloy Room từng trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp. Ngày 28/3/2023, Argentina đá trận giao hữu với Curaçao để ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Đó là màn trình diễn áp đảo hoàn toàn của nhà vô địch thế giới khi họ giành chiến thắng 7-0.

Người khiến Room khổ sở nhất hôm đó không ai khác ngoài Lionel Messi. Siêu sao người Argentina lập một cú hat-trick, trong đó bàn thắng đầu tiên còn mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu pha lập công thứ 100 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bảy lần vào lưới nhặt bóng trước dàn sao Argentina là trải nghiệm không mấy dễ chịu với bất kỳ thủ môn nào. Thế nhưng, điều đọng lại sâu sắc nhất trong ký ức của Room lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Khi các cầu thủ Argentina đang ăn mừng cùng khán giả trên sân Estadio Único Madre de Ciudades, Messi bất ngờ tiến về phía thủ môn Curaçao và chủ động xin đổi áo.

Messi từng chủ động xin đổi áo với thủ môn Eloy Room, ba năm sau, anh thành người hùng World Cup của Curaçao

Trong thời đại mà phần lớn các màn trao đổi áo đấu diễn ra trong đường hầm hoặc phòng thay đồ, hành động của Messi ngay trên sân khiến Room vô cùng bất ngờ. Có thể Messi muốn giữ lại chiếc áo của người gác đền đã chứng kiến cột mốc bàn thắng thứ 100 của mình cho đội tuyển Argentina. Nhưng với Room, đó là một khoảnh khắc đặc biệt hơn rất nhiều.

Thủ thành sinh ra tại Hà Lan sau đó đăng tải bức ảnh cùng chiếc áo của Messi lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "A dream come true" (Giấc mơ thành hiện thực).

Ba năm trôi qua, số phận lại đưa Eloy Room trở thành tâm điểm của World Cup. Trong trận đấu với Ecuador, thủ môn kỳ cựu liên tục bay người cứu thua trước những pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ. Màn trình diễn xuất sắc giúp Curaçao giành được kết quả quý giá, đồng thời đưa Room đi vào lịch sử giải đấu với một kỷ lục cứu thua mới.

Sau trận, khi được hỏi về những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, Room lập tức nhắc đến Messi. "Trận đấu gặp Messi thực sự rất đặc biệt. Anh ấy cũng xin áo của tôi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp", thủ thành Curaçao chia sẻ với tờ Olé.

Eloy Room thành người hùng giúp giúp Curaçao cầm hòa Ecuador (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Dù vậy, anh cũng hài hước khẳng định chiếc áo mình mặc trong trận gặp Ecuador sẽ có số phận khác.

"Trận đấu này cũng điên rồ không kém, nhưng tôi sẽ không đưa chiếc áo này cho bất kỳ ai. Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình".

Từ người gác đền phải nhận tới 7 bàn thua trước Argentina năm nào, Eloy Room giờ đây đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Curaçao tại World Cup 2026.

Và trong hành trình đáng nhớ ấy, chiếc áo được Messi chủ động xin đổi sau trận đấu năm 2023 vẫn là kỷ vật vô giá, như một "phép lành" đặc biệt từ siêu sao vĩ đại nhất thế hệ dành cho thủ môn đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.