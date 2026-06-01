Vì sao Messi dùng tay che miệng nói chuyện lại thoát thẻ đỏ, liệu có phải ưu ái siêu sao?

World Cup 2026 đang chứng kiến những quy định kỷ luật vô cùng nghiêm khắc từ FIFA, đặc biệt là các điều luật mới nhằm kiểm soát hành vi của cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, chính những quy định này cũng đang châm ngòi cho hàng loạt tranh cãi nảy lửa từ phía người hâm mộ, mà tâm điểm mới nhất chính là siêu sao Lionel Messi.

Làn sóng phản ứng bùng lên trên các nền tảng mạng xã hội sau khi tiền vệ Miguel Almiron của tuyển Paraguay phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do Almiron bị truất quyền thi đấu là vì hành vi dùng tay che miệng trong lúc tranh cãi với cầu thủ đối phương. Ngay sau đó, người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ lại hình ảnh Lionel Messi cũng có hành động dùng tay che miệng trong trận đấu giữa Argentina và Algeria diễn ra ngày 17/6. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình và đặt dấu hỏi về tính công bằng của các trọng tài, thậm chí cá buộc FIFA có sự ưu ái đặc biệt dành cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Xôn xao Messi dùng tay che miệng nói chuyện (Ảnh: MXH X)

Tuy nhiên thực tế, luật thi đấu mới được áp dụng tại giải đấu năm nay (thường được gọi là Luật Prestianni), bản chất hành vi của hai cầu thủ này hoàn toàn khác nhau.

Cụ thể, "Luật Prestianni" được FIFA ban hành nhằm cấm tuyệt đối các cầu thủ che miệng trong các tình huống đối đầu, tranh chấp hoặc lăng mạ đối phương nhằm qua mắt tổ trọng tài và hệ thống camera. Trường hợp của Miguel Almiron đã vi phạm trực tiếp điều khoản này khi anh đang trong trạng thái xung đột với cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngược lại, khoảnh khắc che miệng của Lionel Messi xuất hiện khi anh đang thoải mái trao đổi chiến thuật và trò chuyện với các đồng đội sau bàn thắng thứ hai của tuyển Argentina vào lưới Algeria. Do từ khóa mấu chốt của luật là tính chất "đối đầu", hành động thảo luận nội bộ của thủ quân Argentina hoàn toàn hợp lệ và không vi phạm.

Tiên Tiên