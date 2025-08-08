Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73

08-08-2025 - 22:42 PM | Sống

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73

Sau nhiều đồn đoán, thông tin hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự thi Miss World lần thứ 73 nhận được nhiều chú ý.

Tại buổi công bố đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss World lần thứ 73 chiều 8/8, đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam xác nhận Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài. Đây là lần đầu làng sắc đẹp Việt đề cử một hoa hậu quốc tế đến với cuộc thi này.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Bảo Ngọc , đại diện BTC Miss World Vietnam nhấn mạnh đây là "một cô gái hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và trái tim nhân ái".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ thi Miss World lần thứ 73.

Nói về hành trình này, Bảo Ngọc bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần "Beauty with a Purpose", một trong những khẩu hiệu quen thuộc khi đến với Miss World.

"Điều quý giá nhất trong hành trình của tôi không chỉ là những danh hiệu, mà là những trái tim luôn đồng hành, yêu thương và tin tưởng. Từng lời động viên, từng ánh mắt cổ vũ đã chạm sâu vào trái tim, để rồi gom góp thành một nguồn sức mạnh đặc biệt.

Chính nguồn sức mạnh ấy đã thôi thúc tôi một lần nữa khoác lên mình chiếc sash Việt Nam để mang theo khát vọng, tình yêu và niềm tự hào của tất cả chúng ta đến với Miss World", nàng hậu nói.

Nguyễn Lê Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Cô được cộng đồng yêu nhan sắc biết đến khi giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập. Bảo Ngọc trở thành người đẹp đầu tiên đến từ Việt Nam đăng quang tại đấu trường sắc đẹp này.

Ngoài thành tích tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, Hoa hậu Bảo Ngọc còn khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngưỡng mộ khi nhận được học bổng tại một trường đại học tại Singapore trong quá trình cô đang học Khoa Quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM với chứng chỉ IELTS 8.0.

Với kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, Bảo Ngọc được kỳ vọng đạt thứ hạng cao tại Miss World lần thứ 73. Người giữ thành tích cao nhất của Việt Nam ở đấu trường này là Lan Khuê (top 11), sau đó nối tiếp là Lương Thùy Linh (top 12), Đỗ Thị Hà (top 13) và Đỗ Mỹ Linh (top 40 và giành giải Hoa hậu nhân ái).

