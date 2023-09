Cựu giám khảo IELTS "chấm" trình tiếng Anh của các nàng Hậu: Mai Phương, Bảo Ngọc được khen, Ý Nhi thì sao?

Khả năng ngoại ngữ của các nàng Hậu luôn là chủ đề được mọi người quan tâm. Trong vô số những nàng Hậu hiện nay, bốc vội cũng có thể tìm được một người nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ, nhưng cũng có những người còn nhiều thiết sót trong việc sử dụng ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới này.

Gác lại câu chuyện đó sang một bên, sẽ ra sao nếu như các bài nói bằng tiếng Anh của các nàng Hậu được chấm bởi cựu giám khảo IELTS? Mới đây, thầy Jack Zissler - một cựu giám khảo IELTS, đã làm một clip chấm điểm tiếng Anh của một số Hoa hậu đình đám hiện nay.

Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rõ đây chỉ là một clip vui, không phải là cách chấm điểm của bài thi IELTS Speaking hoàn chỉnh. Bởi lẽ, các clip mà thầy Jack sử dụng được lấy ngẫu nhiên trên mạng xã hội, do các nàng Hậu thực hiện trong các bài thuyết trình, trả lời phỏng vấn... chứ không phải là khi tham gia kỳ thi IELTS Speaking thật sự. Do đó, sẽ không xuất hiện nhiều các câu văn, từ vựng... "bao to búa lớn" hay những cấu trúc ngữ pháp "khủng".

Cựu giám khảo IELTS chấm điểm tiếng Anh của các nàng Hậu (Nguồn TikTok: @ask.jack)

Đầu tiên là về Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2022, thầy Jack phải "trầm trồ" trước màn bắn tiếng Anh của cô nàng. Thầy nhận xét, Mai Phương phát âm xuất sắc, phong thái ổn định còn độ lưu loát thì cực trôi chảy. Dựa trên tiêu chí chấm điểm trong phần Speaking (nói) của bài thi IELTS, thầy Jack chấm nàng Hậu ở ngưỡng 7.0. Điều đó cũng không quá khó hiểu bởi Mai Phương được xem là một trong những nàng Hậu nói tiếng Anh đỉnh nhất hiện nay, ngoài ra cô còn sở hữu 8.0 IELTS và đang học Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhân đoạn video Mai Phương nói tiếng Anh này, thầy khuyên mọi người không nên dùng từ "cuz" (một liên từ nghĩa là "bởi vì", mang tính không trang trọng), trong bài thi IELTS mà hãy sử dụng từ "because". Còn trong trường hợp trả lời phỏng vấn của cô, thì không có gì đáng lo ngại.

Về phần Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, thầy Jack rất thích cách phát âm của nàng Hậu, thậm chí thầy còn cho rằng nó khá giống người bản xứ. Hoa hậu Bảo Ngọc biết cách ngắt nghỉ, nhấn nhá khi nói. Tựu chung lại, cựu ban giám khảo IELTS chấm Bảo Ngọc đạt 6.5 điểm nói. Trên thực tế, cô từng đạt 8.0 IELTS Overall.

Đồng mức điểm với Bảo Ngọc là cô "em út" Phương Nhi - Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022. Dù còn có vẻ hơi run khi đứng trên sân khấu, nhưng cách Phương Nhi truyền đạt khiến thầy Jack ấn tượng. Tuy nhiên, có một vấn đề mà nàng Hậu này gặp phải nếu coi bài phát biểu đó là một bài thi trong phần IELTS Speaking, đó là mắc lỗi lặp từ.

Từ trái sáng phải là Phương Nhi - Mai Phương - Bảo Ngọc

Còn với Hoa hậu Hòa Bình 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thầy chấm mức 5.5 điểm. Theo lý giải của cựu giám khảo IELTS, ngữ pháp, từ vựng, độ lưu loát của Thùy Tiên đều ở mức khá tốt, tuy nhiên để so sánh với quy chuẩn của bài thi Speaking IELTS thì nó vẫn chưa đủ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Trái ngược với những nàng Hậu kể trên, Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, lại không nhận được phản hồi tích cực từ cực giám khảo IELTS. Cô mắc nhiều lỗi ngữ pháp, từ vựng, phát âm cũng không được tốt. Nếu được cho điểm, thầy sẽ cho Ý Nhi suýt soát 5.0 điểm phần nói trong bài thi IELTS vì sự nỗ lực của cô.

Hoa hậu Ý Nhi

Kết thúc các nàng Hậu nhà Sen Vàng, thầy Jack đến phần reaction tiếng Anh của những người đẹp nhà Uni và đại diện chính là Á hậu "Việt kiều" Thảo Nhi Lê. Thầy chấm Thảo Nhi Lê trong khoảng 7 - 7.5 điểm. Điều đó cũng không thực sự quá khó hiểu, bởi dù không sở hữu IELTS khủng, nhưng do khoảng thời gian ở nước ngoài và sử dụng tiếng Anh thường xuyên, trình độ ngoại ngữ của Thảo Nhi Lê khá tốt.