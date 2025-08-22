Vướng tranh cãi dữ dội, Hoa hậu Bảo Ngọc xếp hạng gây bất ngờ ở bảng dự đoán Miss World

Không tổ chức cuộc thi để lựa chọn người chiến thắng chinh chiến như những năm trước, đại diện của Việt Nam tại Miss World năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Thời điểm mới được công bố, Hoa hậu Bảo Ngọc vướng phải nhiều tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô được công ty "thiên vị", nhan sắc không hợp với đấu trường Miss World. Thậm chí, netizen còn khó chịu với việc Bảo Ngọc liên tục "đánh trống lảng", có động thái như phủ nhận việc được lựa chọn đi thi trước 1 ngày thông tin được công bố.

Tuy nhiên, số khác đồng thuận với việc Bảo Ngọc lựa chọn đi thi, vì cô hiện mới 24 tuổi, có nhiều tiềm năng để phát triển và hoàn thiện để chạm đến những thành tích mới. Đồng thời, từ khi đăng quang đến nay, Bảo Ngọc cũng rất chăm chỉ "làm mới" bản thân.

Bảo Ngọc chính thức trở thành đại diện Việt Nam ở Miss World

Giữa lúc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, sự đánh giá của công chúng và chuyên gia quốc tế dành cho Bảo Ngọc cũng khiến nhiều người quan tâm. Trong bảng dự đoán do chuyên trang nhan sắc quốc tế vừa công bố, Bảo Ngọc đứng cạnh loạt ứng viên mạnh đến từ Ấn Độ, Ý, Bolivia, Kosovo… Đáng chú ý, đại diện Việt Nam gây bất ngờ khi được dự đoán có khả năng đăng quang.

Đây là một kết quả khiến netizen "phải nói chuyện nhiều" bởi hiếm có đại diện nào vừa lộ diện đã được đặt kỳ vọng lớn đến vậy. Dù đây chỉ là bảng xếp hạng mang tính tham khảo, chưa nói lên kết quả chính thức, nhưng việc Bảo Ngọc liên tục được đánh giá cao đã chứng minh sức hút đặc biệt và tiềm năng nổi bật của nàng hậu Việt Nam trên đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện ở vị trí được dự đoán đăng quang sau khi được công bố đại diện Việt Nam đến Miss World

Dù kết quả này không đồng nghĩa với xếp hạng tại Miss World nhưng chứng minh Bảo Ngọc được công chúng để ý, đánh giá cao

Bảo Ngọc là một trong những nàng hậu được công chúng đặc biệt yêu mến nhờ vẻ đẹp tri thức cùng vóc dáng "vạn người mê". Năm 2022, cô không chỉ giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam mà còn xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental. Về việc Bảo Ngọc bị nói từ bỏ danh hiệu cũ để chinh chiến cuộc thi khác, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam chia sẻ: "Cả ban tổ chức Hoa hậu Liên lục địa và Hoa hậu Thế giới đều đồng lòng đón nhận quyết định này và đây là sự ủng hộ rất lớn. Tôi nghĩ rằng đây là cơ duyên đã chín muồi của Bảo Ngọc".

Hoa hậu Bảo Ngọc từng đăng quang quốc tế, nay lại tiếp tục chinh chiến

Bảo Ngọc tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng": IELTS 8.0 cùng loạt học bổng danh giá như SEED của Chính phủ Canada, Singapore Joint Leaders hay học bổng từ Đại học New South Wales (Australia).

Không chỉ nổi bật trên giảng đường, Bảo Ngọc còn ghi dấu với nhiều hoạt động cộng đồng – xã hội. Cô từng là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ toàn cầu cho Ngày Trái Đất tại Việt Nam, kêu gọi hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia thu gom 35 tấn rác thải. Nàng hậu cũng đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan, trước đó được vinh danh trong Top 10 cá nhân nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Bảo Ngọc lọt top 40 nữ doanh nhân tiêu biểu do Tổng Lãnh sự quán Mỹ lựa chọn, từng dẫn dắt dự án lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia và top 5 sáng kiến môi trường của tổ chức CHANGE. Đồng thời, cô còn là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy giới trẻ hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.