Con chê "xe nhà mình xấu quá", người cha ở TP.HCM nói một câu mà con tâm phục khẩu phục!

"Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?!". Đó là câu hỏi khiến anh Ngô Thanh, một người cha ở TP.HCM phải suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời con trai.

Theo chia sẻ, trong một lần đón con tan học thêm, người cha tiện đường chở thêm một bạn học cùng lớp của con. Trên đường về, cậu bé kia liên tục so sánh chiếc xe gia đình mình đang đi với chiếc xe ô tô của nhà bạn mình. "Xe nhà bác xấu quá, không đẹp bằng xe nhà cháu đâu", cậu bé vô tư nhận xét.

Nghe vậy, con trai của anh Thanh tỏ ra khó chịu và tranh cãi với bạn. Thế nhưng điều khiến cậu day dứt hơn cả là câu hỏi sau khi về nhà: "Ba ơi, bạn ấy nói có đúng không? Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?".

Nhiều phụ huynh có thể sẽ vội vàng phản bác để bảo vệ lòng tự trọng của con. Có người sẽ nói: "Kệ người ta". Có người lại cố chứng minh rằng gia đình mình cũng không hề thua kém. Nhưng anh Thanh đã chọn một cách khác.

Anh ngồi xuống và hỏi con: "Con nghĩ chiếc xe dùng để làm gì?". Cậu bé ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Để đi lại ạ". Người bố gật đầu: "Đúng rồi. Xe trước hết là một phương tiện giúp chúng ta di chuyển. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, nhu cầu và cách sử dụng khác nhau. Có người cần xe sang để phục vụ công việc, gặp gỡ khách hàng. Có người chỉ cần một chiếc xe đủ an toàn để đưa đón con đi học và cả nhà đi chơi cuối tuần".

Anh nói tiếp: "Điều quan trọng không phải chiếc xe đắt bao nhiêu tiền, mà là nó giúp cuộc sống của mình như thế nào". Thấy con vẫn im lặng, người cha lại nhẹ nhàng giải thích:

"Con biết không, sau này khi lớn lên, điều khiến người khác tôn trọng mình không phải là mình đi xe gì, mặc quần áo gì hay sống trong căn nhà lớn đến đâu. Điều khiến người ta tôn trọng mình là mình đã làm được gì cho người khác, mình sống tử tế ra sao và có thể giúp ích cho xã hội như thế nào".

Rồi anh nói một câu khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm: "Nếu một người chỉ nhìn vào xe cộ, quần áo hay đồ vật để đánh giá giá trị của người khác, thì điều đó cho thấy thế giới của họ còn khá nhỏ".

Nghe xong, cậu bé gật đầu. "Con hiểu rồi. Con sẽ không ghen tị với xe của bạn nữa".

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Có thể đó chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài vài phút. Nhưng nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng những khoảnh khắc như thế mới chính là lúc giá trị sống được hình thành.

Trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường mà sự so sánh hiện diện khắp nơi. Từ điện thoại, quần áo, giày dép đến xe cộ, nhà cửa. Chỉ cần mở mạng xã hội, các em có thể nhìn thấy vô số hình ảnh về cuộc sống giàu có và hào nhoáng. Nếu không được định hướng, nhiều đứa trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giá trị con người được đo bằng những thứ đang sở hữu.

Không ít phụ huynh vô tình tiếp tay cho điều đó.

Có người thường xuyên so sánh con với "con nhà người ta". Có người liên tục nhấn mạnh chuyện kiếm thật nhiều tiền, mua nhà lớn, đi xe sang. Cũng có người xem thành tích, vật chất là thước đo thành công duy nhất. Trong khi đó, điều trẻ cần học lại là cách nhìn nhận giá trị bản thân từ bên trong.

Một chiếc xe sang không khiến một người trở nên đáng kính hơn. Một căn nhà lớn cũng không tự động biến ai đó thành người hạnh phúc hơn. Điều làm nên giá trị của một con người là nhân cách, năng lực, sự tử tế và những đóng góp mà họ mang lại cho cuộc sống xung quanh.

Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Stephen Covey từng nói: "Chúng ta không nên đánh giá bản thân bằng những gì mình sở hữu mà bằng những gì mình trở thành". Đó cũng chính là bài học mà người bố trong câu chuyện đã trao cho con. Không phải bằng những lời dạy đạo lý dài dòng. Không phải bằng sự tức giận hay mặc cảm. Chỉ bằng một cuộc trò chuyện bình tĩnh, anh đã giúp con hiểu rằng chiếc xe chỉ là phương tiện, còn giá trị con người mới là thứ quyết định một cuộc đời.

Và có lẽ, đó là món quà quý giá hơn bất kỳ chiếc xe sang nào mà cha mẹ có thể dành cho con.