Thức đêm xem World Cup, người đàn ông 30 tuổi phù não vào thẳng phòng cấp cứu

Không khí ăn ngủ cùng giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup đang bước vào giai đoạn nảy lửa nhất. Bên cạnh những trận cầu rực lửa thì mùa World Cup năm nay cũng ghi nhận nhiều ca suy nhược cơ thể nghiêm trọng do thói quen sinh hoạt bị đảo lộn. Vừa qua, một người đàn ông 30 tuổi đã phải vào thẳng phòng cấp cứu trong tình trạng phù não cấp tính chỉ vì liên tục thức đêm xem World Cup.

Trả giá đắt vì "cày" xuyên đêm đến 6 giờ sáng

Bệnh nhân là một nam thanh niên ngoài 30 tuổi, họ Tiêu (Phúc Kiến, Trung Quốc), vốn có thói quen thức khuya lướt điện thoại hoặc xem phim, chơi game, xem thể thao. Kể từ khi giải đấu World Cup diễn ra, anh quyết tâm không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào.

Sau vài ngày liên tiếp thức trắng đến 5 hoặc 6 giờ sáng để theo dõi các trận so tài tại World Cup, cơ thể anh Tiêu bắt đầu biểu tình bằng những cơn chóng mặt kèm theo đau đầu dữ dội.

Ảnh minh họa

Nhận thấy tình hình bất ổn, anh tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng, anh Tiêu mới vội vàng đến Khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) để cầu cứu các bác sĩ.

Phó trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ Chen Ji cho biết, dù các chỉ số về huyết áp và đường huyết của bệnh nhân đều bình thường, nhưng cơn đau đầu lại vô cùng dữ dội. Nhận thấy các loại thuốc giảm đau thông thường không thể xoa dịu triệu chứng, bác sĩ đã lập tức chỉ định chụp CT não để tìm nguyên nhân.

Kết quả hình ảnh khiến toàn bộ ê kíp bất ngờ khi phần tâm thất não bị thu nhỏ và các rãnh não nông hơn bình thường. Đây là dấu hiệu lâm sàng điển hình cảnh báo tình trạng phù não do cơ thể rơi vào trạng thái thiếu ngủ cấp tính vì cày phim, cày World Cup quá đà.

Ngay sau đó, anh Tiêu được truyền dịch tĩnh mạch để giảm áp lực nội sọ và loại bỏ phù não. May mắn là sau quá trình cấp cứu kịp thời, các triệu chứng đau đầu mới bắt đầu thuyên giảm.

Tại sao thức đêm xem World Cup lại gây phù não?

Theo bác sĩ Chen Ji, việc thức khuya gây tổn thương cấu trúc não bộ không hề là lời phóng đại hay nhắc nhở sáo rỗng về sức khỏe.

Ở một người khỏe mạnh bình thường, nếu thức trọn một đêm thì phim chụp CT đã có thể phát hiện những tổn thương dạng phù não nhẹ. Với những trường hợp thức xuyên đêm nhiều ngày liền để cày World Cup như nam thanh niên trên, áp lực nội sọ sẽ tăng lên rất nhanh.

Ảnh minh họa

Lý do là các tế bào não bị thiếu oxy liên tục và không có thời gian tái tạo, thải độc thông qua hệ thống glymphatic (hệ thống làm sạch não bộ chỉ hoạt động khi ngủ sâu), dẫn đến tình trạng phù nề nghiêm trọng.

Y học hiện đại gọi chuỗi phản ứng tiêu cực này là "Hội chứng World Cup". Đây không phải một căn bệnh độc lập, mà là hậu quả tổng lực của việc thiếu ngủ, ngồi lâu một chỗ, ăn uống thất thường kết hợp với sự biến động cảm xúc quá mạnh khi theo dõi các trận đấu kịch tính của World Cup. Sự cộng hưởng này vô tình rút cạn sinh lực của cơ thể và kích hoạt hàng loạt hệ lụy nguy hiểm:

- Hệ tiêu hóa bị quá tải cấp tính: Thức khuya xem World Cup liên tục kích thích dạ dày tiết axit dư thừa gây trào ngược, viêm thực quản, đầy hơi và buồn nôn. Sức ép này tăng lên gấp đôi khi người hâm mộ có thói quen tiêu thụ đồ dầu mỡ như gà rán, thịt nướng kèm bia rượu trong lúc xem các trận đấu World Cup vào ban đêm.

- Hàng rào miễn dịch sụp đổ đột ngột: Thiếu ngủ trầm trọng do cày World Cup làm gián đoạn quá trình sản sinh cytokine (protein hệ miễn dịch). Hệ quả là các bệnh lý như viêm amidan, viêm họng và nhiễm trùng đường hô hấp sẽ liên tiếp tấn công cơ thể.

- Hỗn loạn huyết áp và đường huyết: Đối với những người có sẵn bệnh nền, việc thức đêm xem World Cup khiến các chỉ số mỡ máu, huyết áp trở nên mất kiểm soát. Nếu kết hợp thêm trạng thái quá hưng phấn hoặc kích động khi đội bóng yêu thích tại World Cup ghi bàn hay thủng lưới, mạch máu sẽ bị co thắt đột ngột, dễ dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim cấp tính.

Nhiều người trẻ vẫn lầm tưởng rằng việc ngủ bù vào ban ngày có thể cân bằng lại nhịp sinh học sau những đêm trắng cùng World Cup. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh một khi đồng hồ sinh học bị đảo lộn, các cơ quan nội tạng bị buộc phải làm việc quá sức thì dù bạn có ngủ bù bao nhiêu tiếng vào ngày hôm sau cũng không thể bù đắp nổi những tổn thương mô sợi bên trong.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chen Ji nhắc nhở, World Cup bốn năm mới có một lần, nhưng sức khỏe mới là câu chuyện cả đời. Để tận hưởng trọn vẹn niềm vui bóng đá tại World Cup một cách an toàn, người hâm mộ cần chủ động uống nhiều nước ấm thay vì các loại nước ngọt, nước tăng lực. Hãy từ bỏ thói quen ăn vặt nhiều dầu mỡ hay lạm dụng rượu bia vào đêm khuya, đồng thời sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý giữa các trận đấu World Cup.

Nếu cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu dữ dội, tức ngực, khó thở hoặc co thắt dạ dày, tuyệt đối không được chủ quan chịu đựng mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.