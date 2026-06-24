Một phụ nữ nhập viện vì bị bỏng và tổn thương nội tạng sau khi ngủ quên dưới trời nắng nóng

Một phụ nữ 82 tuổi ở Arizona (Mỹ) đã bị bỏng độ ba và tổn thương nội tạng sau khi ngủ quên trên một chiếc ghế nằm bằng kim loại tại một bể bơi công cộng.

Bà Betty Lou Summer, 82 tuổi, chỉ muốn tận hưởng một buổi chiều thư giãn tại bể bơi cộng đồng ở Johnson Ranch. Nhưng sau khi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế nằm bằng kim loại, cái nóng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi hàng xóm phát hiện ra, bà đã bị bỏng nặng và bị say nắng nghiêm trọng.

"Ánh nắng mặt trời về cơ bản đã thiêu rụi mọi thứ," Michelle Gabbert, con gái của Summer, nói. "Mẹ tôi bị mất đầu ngón tay út vì chiếc ghế nằm bằng kim loại."

Theo truyền thông, vụ việc không may xảy ra vào ngày 18 tháng 6. Những người ở bể bơi công cộng nhìn thấy bà Summer đang tắm nắng, nhưng sau đó nhận ra bà bất tỉnh và nhảy xuống giúp đỡ.

"Tôi rất mừng vì họ đã đến kiểm tra tình trạng của bà ấy, nếu không thì bà đã nguy kịch hơn ở bể bơi rồi," Gabbert nói. "Nhiệt độ cơ thể của bà lên tới hơn 104 độ F (40 độ C)."

Bà Betty Lou Summer, 82 tuổi

Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa bà Summer đến một bệnh viện gần đó trước khi chuyển đến Trung tâm Điều trị Bỏng Valleywise. Bà bị bỏng nặng ở ngực, bụng và chân.

Con gái của bà, Michelle Gabbert, cho biết mẹ cô bị sốc nặng với tổn thương gan và thận. Summer đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và vẫn cần ghép da. "Toàn thân cô ấy đầy vết phồng rộp và bất tỉnh," Gabbert nói.

"Họ phải đặt bà vào máy thở, cho dùng rất nhiều thuốc để duy trì sự sống và cuối cùng phải chạy thận nhân tạo vì bị say nắng", Gabbert nói.

Quá trình điều trị và phục hồi của bà có thể mất vài tháng

Gabbert, người cũng là một bác sĩ nội khoa, cho biết cô đã từng gặp những bệnh nhân có triệu chứng tương tự. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến điều này ở một thành viên trong gia đình chỉ vì phơi nắng một tiếng đồng hồ," Gabbert nói.

Valleywise Health cho biết trẻ em và người cao tuổi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Họ khuyên mọi người nên luôn kiểm tra bề mặt bằng mu bàn tay trước khi ngồi xuống.

"Tôi khuyên nên dùng kem chống nắng, đội mũ rộng vành, mặc quần áo bảo hộ và tránh nắng," Gabbert nói.

Gabbert hy vọng mẹ mình có thể nhanh chóng hồi phục và trở lại với bạn bè và gia đình. Gia đình dự đoán bà Summer sẽ nằm viện khoảng một tháng và quá trình hồi phục sẽ kéo dài vài tháng.

Nguồn: FOX