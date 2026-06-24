Vì sao xem TV khiến chúng ta ăn nhiều hơn?

Sau một ngày làm việc dài, không ít người lựa chọn ngồi trước TV với một bữa tối hoặc vài món ăn vặt yêu thích. Nhiều người cho rằng việc ăn nhiều hơn khi xem TV đơn giản là do ngồi quá lâu hoặc ít vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự có thể nằm ở cách bộ não phản ứng khi vừa ăn vừa tập trung vào màn hình.

Theo các chuyên gia tại Cleveland Clinic (Mỹ), TV không trực tiếp kích thích cảm giác đói. Thay vào đó, nó hoạt động như một yếu tố gây xao nhãng khiến chúng ta ít chú ý hơn đến việc mình đang ăn bao nhiêu.

Khi theo dõi một bộ phim, chương trình truyền hình hay trận đấu thể thao, phần lớn sự chú ý của não bộ được dành cho nội dung trên màn hình. Điều này khiến chúng ta khó nhận biết những tín hiệu báo no mà cơ thể liên tục gửi đi trong suốt bữa ăn.

Các chuyên gia cho rằng việc vừa xem TV vừa ăn có thể khiến con người tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn mà không nhận ra. (Ảnh minh họa)

Thay vì tập trung vào hương vị món ăn hay cảm giác no bụng, nhiều người tiếp tục ăn một cách vô thức trong lúc theo dõi diễn biến của chương trình. Kết quả là lượng thực phẩm tiêu thụ thường cao hơn so với bình thường.

Nhận định này cũng được củng cố bởi một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Communication and Health vào năm 2015. Nghiên cứu khảo sát 591 sinh viên tại Đại học Houston (Mỹ) và phát hiện rằng những người xem TV nhiều hơn thường có xu hướng ăn vặt nhiều hơn.

Theo thời gian, việc vừa xem TV vừa ăn còn tạo ra một mối liên kết trong não bộ. Khi hai hoạt động này liên tục diễn ra cùng nhau, não dần hình thành thói quen xem chúng là một cặp hành vi gắn liền.

Đó là lý do nhiều người cảm thấy muốn tìm đồ ăn ngay khi bật TV, dù trước đó không hề cảm thấy đói. Trong trường hợp này, cơn thèm ăn xuất hiện không phải vì cơ thể cần năng lượng mà bởi bộ não đã quen với việc kết hợp ăn uống cùng hoạt động giải trí.

Một số chuyên gia cũng cho rằng thời lượng chương trình có thể ảnh hưởng đến lượng thực phẩm được tiêu thụ. Khi xem một bộ phim dài hoặc nhiều tập liên tiếp, người xem có xu hướng ăn nhiều hơn so với khi chỉ theo dõi một nội dung ngắn.

Bên cạnh thời lượng, nội dung chương trình cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Appetite năm 2013 đã yêu cầu 80 người tham gia xem hai loại chương trình khác nhau.

Một nửa số người tham gia được xem chương trình nấu ăn, trong khi nhóm còn lại xem chương trình về thiên nhiên. Cả hai nhóm đều được cung cấp lượng thực phẩm giống nhau gồm kẹo phủ chocolate, bánh snack và cà rốt.

Nhiều người hình thành thói quen ăn vặt khi xem TV, ngay cả khi cơ thể không thực sự cảm thấy đói. (Ảnh: Internet)

Kết quả cho thấy những người xem chương trình nấu ăn tiêu thụ nhiều kẹo chocolate hơn đáng kể so với nhóm xem chương trình thiên nhiên. Theo các nhà nghiên cứu, những cảnh quay cận cảnh về món ăn hấp dẫn có thể kích thích ham muốn ăn uống ngay cả khi người xem không thực sự đói.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng ăn uống khi xem TV hoàn toàn có hại. Các chuyên gia cho rằng hoạt động này vẫn có thể được duy trì ở mức độ hợp lý nếu người xem ý thức được lượng thực phẩm mình đang tiêu thụ.

Để hạn chế tình trạng ăn quá nhiều, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích mọi người nên dành thời gian ăn uống tách biệt với màn hình TV hoặc các thiết bị điện tử khác. Khi tập trung vào bữa ăn, chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết cảm giác no và kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

Nói cách khác, TV không khiến dạ dày đói hơn. Thứ khiến nhiều người ăn quá mức là việc sự chú ý bị cuốn vào màn hình, khiến họ bỏ lỡ những tín hiệu quan trọng mà cơ thể đang gửi đi trong suốt bữa ăn.

Theo Mental Floss