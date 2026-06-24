Trường THPT công lập đang khiến phụ huynh xếp hàng dài 3 hôm nay: Năm đầu thành lập, học sinh thi 18 điểm trở lên đủ điều kiện xét tuyển

Ba ngày nay trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ những hình ảnh nộp hồ sơ tại trường THPT Kiến trúc - ngôi trường công lập mới được thành lập ở Hà Nội. Cảnh tượng phụ huynh xếp hàng đông nghịt đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận.

Trường THPT Kiến trúc nằm trong khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông công lập hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và quản lý chuyên môn từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tuyển sinh của trường là những học sinh đã tốt nghiệp THCS và bắt buộc phải có năng khiếu về mỹ thuật. Mục tiêu cốt lõi là bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn sinh viên chất lượng cao cho trường đại học chủ quản từ năm học 2026 - 2027.

Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con

Mai (25/6) là hạn nhận hồ sơ cuối cùng

Theo thông báo tuyển sinh của nhà trường, năm học 2026-2027, trường tuyển 450 em; trong đó xét tuyển theo học bạ: 100 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm thi lớp 10: 350 chỉ tiêu.

Trường hợp thay đổi số lượng chỉ tiêu tuyển sinh do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình giáo dục: thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Trung học phổ thông, kết hợp dạy tăng cường các môn năng khiếu vẽ mỹ thuật, tiếng Anh, tin học và hướng nghiệp (theo nguyện vọng của học sinh).

Đối tượng dự tuyển bao gồm: Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2025 - 2026, tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Ưu tiên học sinh có năng khiếu hoặc đam mê mỹ thuật

Điều kiện dự tuyển: Học sinh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội có đủ điều kiện học tập ở bậc học trung học phổ thông theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án xét tuyển gồm: Xét tuyển theo học bạ và Xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Với phương thức xét theo điểm thi lớp 10, học sinh có tổng số điểm 03 môn (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) đạt từ 18.00 điểm trở lên thì đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét điểm dựa trên kết quả của những học sinh đăng kí vào trường, tính từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Phụ huynh, học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Kiến trúc - trong khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. L ưu ý: Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/6/2026 đến hết ngày 25/6/2026. Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học: từ ngày 26/6/2026 - 27/6/2026.