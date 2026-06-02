Một trường THPT bất ngờ gây bão MXH trong kỳ thi lớp 10 năm nay, nhiều người xem ảnh ngỡ ngàng: Sao mà "hoành tráng" thế này!

Ngôi trường này được xây trên diện tích gần 14 ha với đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh.

Mới đây, một đoạn video ghi lại không khi tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh Lào Cai bất ngờ gây bão mạng xã hội, nhận được hàng trăm nghìn lượt thả tim và bình luận trên mạng xã hội Tiktok. Trong video được quay vào ngày 29/9 (ngày thi của các trường THPT chuyên), một nam sinh bước ra khỏi trường thi đầu tiên sau khi làm bài thi môn Toán. Có lẽ làm được bài nên nam sinh rất vui vẻ, chạy như bay ra cổng trong sự hoan hô, chúc mừng của các tình nguyện viên.

Tuy nhiên, điều gây bão mạng xã hội không phải là nam sinh này mà chính là điểm trường mà em dự thi - trường THPT chuyên Lào Cai. Trên mạng xã hội, không ít người để lại những bình luận ngỡ ngàng:

- Trường gì mà to rộng thế này!

- Ôi trường nào mà hoành tráng thế này? Trông to hơn cả trường đại học.

- Dụi mắt mấy lần, tưởng bạn học sinh này chạy từ cái công viên nào ra...

- Trời ơi, sân bay hay trường học vậy!

Được biết, dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với vốn đầu tư là 350 tỉ đồng. Sau nhiều tháng thi công, từ tháng 2/2024, đến tháng 9/2025, ngôi trường chính thức lộ diện với diện mạo mới vô cùng hoành tráng.

Cụ thể, ngôi trường xây trên diện tích gần 14 ha với đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh. Trường THPT Chuyên Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn kiểm định cấp độ 4.

Cơ sở vật chất của THPT chuyên Lào Cai. Nguồn video: MXH

Quy mô xây dựng trường gồm các hạng mục: Khối phòng học, bộ môn - hiệu bộ - khảo thí; thư viện - hội trường với 2 hợp khối có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 34.849m2; khối nhà căng tin, dịch vụ có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.184m2.

Các hạng mục khác như nhà thi đấu đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.815m2; nhà bếp ăn và ký túc xá học sinh có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.103m2; ngoại thất và các công trình phụ trợ, hệ thống kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Trường THPT Chuyên Lào Cai được thành lập vào tháng 7/2003. Những năm qua, Trường luôn khẳng định vị thế là đơn vị dẫn dắt giáo dục mũi nhọn của tỉnh Lào Cai. Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026, nhà trường có 79 học sinh đoạt giải trên tổng số 106 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ gần 75% đoạt giải.

Cụ thể, kết quả của nhà trường gồm 14 giải Nhì, 29 giải Ba và 36 giải Khuyến khích. So với năm học 2024 - 2025 (đạt 71 giải), kết quả năm học 2025 - 2026 của trường THPT chuyên Lào Cai tăng thêm 8 giải.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

