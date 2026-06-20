Ngôi trường THPT công lập đang khiến phụ huynh Hà Nội sửng sốt: 4 năm liên tiếp, từ 2023 - 2026 đều có điểm chuẩn cao nhất Thủ đô!

Tối 19/6, Hà Nội đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường công lập trên địa bàn thành phố. Năm nay, các trường có mức điểm chuẩn cao nhất vẫn là những cái tên quen thuộc bao gồm: THPT Yên Hòa, Kim Liên, Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng lấy 26 điểm; THPT Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức - 25,75 điểm; THPT Thăng Long - 25,5; THPT Nguyễn Gia Thiều - 25,25; THPT Nhân Chính - 25; THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, Trần Phú - Hoàn Kiếm - 24,75.

Đáng chú ý, năm 2026 là năm thứ 4 liên tiếp THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có mức điểm chuẩn cao nhất Thủ đô. Năm 2025, trường lấy 25,5 điểm; năm 2024 - 42,5 điểm; năm 2023 - 42,25 điểm.

Điều này khiến nhiều phụ huynh Hà Nội không khỏi sửng sốt trước mức độ cạnh tranh khốc liệt vào trường.

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

Ngôi trường từng là trường "vừa học vừa làm", khóa đầu tốt nghiệp đã có thành tích "khủng"

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông được thành lập ngày 14/12/1970 mang tên “Trường cấp 3 vừa học vừa làm thị xã Hà Đông” do sáng kiến của Thị ủy - Ủy ban hành chính thị xã Hà Đông cho mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề.

Buổi đầu thành lập trường có 3 lớp với 130 học sinh và 4 thầy cô giáo. Buổi chiều dạy và học văn hóa nhờ 3 phòng của trường cấp 3 Nguyễn Huệ, buổi sáng học nghề phổ thông ở các cơ sở, xí nghiệp, hợp tác xã.

Giai đoạn năm 1971-1972, do chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, trường phải sơ tán về nông thôn, chia thành hai địa điểm (xã Liên Phương - huyện Hoài Đức và xã Cự Khê - huyện Thanh Oai) để đảm bảo duy trì học tập và lao động xây dựng cơ sở vật chất.

Từ đó, đến nay, trải qua nhiều sự kiện, trường nhiều lần được đổi tên. Giai đoạn năm 1973, trường được đổi tên thành “Trường phổ thông cấp 3 Công nghiệp” - mô hình thực hiện mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, học đi đôi với hành.

Trường thời còn là Trường Phổ thông cấp 3 Công nghiệp A

Giai đoạn năm 1976 - 1993: Khi sáp nhập tỉnh Hà Tây và Hòa Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình, trường mang tên “Trường phổ thông cấp 3 Công nghiệp A”. Năm 1994 - 1995: Trường đổi tên thành “Trường PTTH Lê Quý Đôn”. Năm 1996 trường đổi tên thành “Trường PTTH Chuyên ban Lê Quý Đôn”, đến năm 2000 trường đổi tên thành “Trường THPT Lê Quý Đôn”.

Từ tháng 8/2008 đến nay, trường chính thức có tên là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Từ những ngày đầu thành lập, trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Năm 1973, khóa đầu của trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao, xếp thứ 3 trong 17 trường cấp 3 của tỉnh Hà Tây. Các đội tuyển học sinh giỏi Văn 10, Vật lý 10 thi tỉnh bắt đầu đạt giải đồng đội và cá nhân, đã có giải Nhì, giải Ba thi toàn quốc.

Hiện tại, Trường THPT Lê Quý Đôn có địa chỉ tại số 4, Nhuệ Giang, là trường top đầu của quận Hà Đông cũ nói riêng và toàn thành phố nói chung. Trước khi có điểm chuẩn đứng đầu Hà Nội 4 năm liền thì vào năm 2022, điểm chuẩn của trường là 41,75, xếp thứ 5 toàn TP Hà Nội. Năm 2021, điểm chuẩn của trường là 49,50. Năm 2020, điểm chuẩn là 40 và năm 2019 là 45,25.

Suốt nhiều năm liên tiếp, điểm chuẩn của trường chưa bao giờ dưới ngưỡng 40 điểm. Học sinh nếu muốn thi vào trường phải có học lực thật sự xuất sắc, nếu không sẽ khó nắm chắc suất trúng tuyển.

Hiện tại, trường THPT Lê Quý Đôn đào tạo ban cơ bản cho toàn bộ học sinh trong trường, phân hóa theo các hình thức sau: Cơ bản A học nâng cao các môn Toán, Vật lý, Hóa học; Cơ bản A1 học nâng cao các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Cơ bản D học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Tất cả học sinh trong trường phải đăng ký học tập theo 1 trong 3 ban cơ bản trên khi nhập học. Nhà trường sẽ sắp xếp lớp theo nguyện vọng và điểm đầu vào cho học sinh để các em cùng nhau phát triển.

Ngoài việc học tập chính khóa, nhà trường còn có nhiều hoạt động ngoài giờ, hoạt động thể dục thể thao hàng năm để rèn luyện cho học sinh cả thể chất và tinh thần. Trường có nhiều Câu lạc bộ cho học sinh như: CLB Sách (The Donslivre - Le Quy Don's Book Club); CLB Tranh Biện (Đôn Debate Club); CLB Nhảy (HDDC - HĐ Đôn Dance Club); CLB Truyền thông (Humans of Le Quy Don_Ha Dong Highschool); CLB Văn hóa Hàn Quốc (Don Korean Culture Club - DKCC); CLB Nhiếp ảnh (Phường Bản Đôn);...

Được biết, từ năm 1999 đến nay, nhà trường nhận được nhiều Huân chương Lao động do Nhà nước ban tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (1989); Huân chương Lao động hạng Nhì (1994); Huân chương Lao động hạng Ba (hệ Chuyên, 1996); Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba (Tổ Tin học, 1999); Huân chương Độc lập hạng Ba (2004).

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