Tin vui: Từ 1/7, học sinh tiểu học, THCS, THPT ở địa phương này sẽ được nhận hỗ trợ từ 2.400.000 - 3.650.000 đồng/tháng nếu đủ điều kiện

Trên cơ sở Tờ trình số 440/TTr-UBND ngày 07/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ học sinh và hoạt động bán trú, nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 186/BC-HĐND ngày 08/6/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; cùng ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND.

Nghị quyết quy định cụ thể nội dung và mức chi hỗ trợ đối với học sinh và hoạt động bán trú, nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, mức hỗ trợ được quy định như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn

Bán trú:

Mầm non: 950.000 đồng/học sinh/tháng;

Tiểu học: 1.380.000 đồng/học sinh/tháng;

Trung học cơ sở: 2.050.000 đồng/học sinh/tháng;

Trung học phổ thông: 2.100.000 đồng/học sinh/tháng.

Nội trú:

Mầm non: 1.750.000 đồng/học sinh/tháng;

Tiểu học: 2.400.000 đồng/học sinh/tháng;

Trung học cơ sở: 3.550.000 đồng/học sinh/tháng;

Trung học phổ thông: 3.650.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Các khoản hỗ trợ khác

Sinh hoạt phí: 90.000 đồng/học sinh/tháng. Đồng phục và đồ dùng học tập: 1.080.000 đồng/học sinh/năm học. Bảo hiểm y tế: hỗ trợ mức 4,5% lương cơ sở/tháng đối với học sinh khuyết tật nhẹ có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường không thuộc danh sách xã, phường an toàn khu và chưa được địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế. Kiểm tra thính lực: 750.000 đồng/học sinh/năm học.

Học sinh thuộc đối tượng được hưởng mức chi hỗ trợ tại Nghị quyết 41 nếu được hưởng nhiều chính sách tương đồng quy định tại các văn bản khác nhau của cấp thẩm quyền thì chỉ được hưởng một chính sách, chế độ hỗ trợ cao nhất.

Bên cạnh các khoản hỗ trợ về học tập và sinh hoạt, Nghị quyết cũng quy định mức khen thưởng dành cho học sinh đạt thành tích cao tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh đạt danh hiệu “Xuất sắc” được thưởng 800.000 đồng/người; học sinh đạt danh hiệu “Giỏi” được thưởng 600.000 đồng/người; riêng học sinh tiểu học đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt học tập và rèn luyện” được thưởng 400.000 đồng/người.

Những chính sách này góp phần động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện và tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện hơn.