Gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam kể chuyện Bác Hồ trên sân khấu Trường Đại học Thăng Long

Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, chương trình đã trình diễn các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, đặc biệt là kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm vở kịch "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), đã khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ.

Nhiều tiết mục đặc sắc đã được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại: Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ được thể hiện bởi tốp ca Nhà hát Kịch Việt Nam và sinh viên Trường Đại học Thăng Long, Trồng cây lại nhớ đến Người do NSƯT Minh Thành trình bày, Chúng con canh giấc ngủ ngon cho Người, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó...

Chia sẻ sau chương trình, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long, thầy Trương Ngọc Kim cho biết khi nhắc đến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mọi người thường nghĩ đến các bài diễn văn, thuyết trình. Tuy nhiên, chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” được trình diễn tại Hội trường Tạ Quang Bửu của Trường Đại học Thăng Long đã mang đến một cách tiếp cận sống động, thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi, xúc động.

"Chỉ trong vài chục phút thôi nhưng tôi tin chương trình đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Trao đổi với NSƯT Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, tôi nghĩ rằng hình tượng Bác Hồ nếu được thể hiện theo cách tiếp cận nghệ thuật nói chung và nghệ thuật kịch nói riêng đầy sáng tạo như thế này thì sẽ có tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cách suy nghĩ của giới trẻ. Chúng ta cũng biết xã hội hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức đan xen. Vì thế, tôi mong muốn sau thành công của buổi biểu diễn hôm nay tại Trường Đại học Thăng Long, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức thêm nhiều vở kịch khác về Bác Hồ để lan tỏa hình ảnh đẹp của Bác đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ", thầy Trương Ngọc Kim nói.

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long, thầy Trương Ngọc Kim chia sẻ tại sự kiện

Ngay sau phần biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, không khí Hội trường tiếp tục trở nên sôi nổi với phần giao lưu giữa các đoàn nghệ sĩ từ Nhà hát Kịch Việt Nam và khán giả. Tại đây, những chia sẻ sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng góc nhìn về vai trò nghệ thuật trong việc lan tỏa tấm gương đạo đức của Người đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng từ đông đảo người tham dự. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra từ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thăng Long cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những giá trị tư tưởng mà Bác Hồ để lại.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn Trường Đại học Thăng Long làm nơi tổ chức chương trình, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đồng thời là Đạo diễn vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác” NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết: “Ban tổ chức đã có chủ định chương trình đầu tiên sẽ được biểu diễn tại Pác Bó (Cao Bằng), buổi thứ hai sẽ ở đất tổ Hùng Vương (Phú Thọ)... Ngày hôm nay, Ban tổ chức mang chương trình về Trường Đại học Thăng Long, về với thủ đô Hà Nội. Điều đặc biệt có ý nghĩa chính là chương trình diễn ra tại thủ đô trong một ngôi trường mang tên Thăng Long.”

Các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thăng Long.

Về kế hoạch xây dựng các vở kịch về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Di sản dự kiến thực hiện 100 đêm diễn chương trình “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp nối buổi biểu diễn tại Trường Đại học Thăng Long, những buổi diễn miễn phí sẽ được tiếp tục triển khai tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.



