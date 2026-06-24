Phát hiện nữ công nhân bỏ học năm 16 tuổi, nay sở hữu hơn 320.000 tỷ đồng nhờ theo đuổi thứ nhỏ hơn sợi tóc trong ngành điện tử

Từng phải nghỉ học từ năm 16 tuổi vì gia cảnh quá khó khăn, Wang Xin rời quê nhà để vào các khu công nghiệp miền Nam Trung Quốc làm thuê. Gần 40 năm sau, người phụ nữ này sở hữu khối tài sản 83 tỷ NDT (hơn 320.000 tỷ đồng) nhờ theo đuổi một sản phẩm nhỏ hơn cả sợi tóc nhưng xuất hiện trong hầu hết thiết bị điện tử hiện đại.

Quyết định thay đổi cuộc đời

Wang Xin sinh năm 1973 tại Trung Quốc trong một gia đình nông dân nghèo. Cha mất từ sớm khiến cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật. Theo truyền thông Trung Quốc, có thời điểm gia đình bà khó khăn đến mức phải cân nhắc từng khoản chi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Wang Xin, nhà sáng lập Dingtai Hi-Tech, doanh nghiệp hiện nắm gần 30% thị phần mũi khoan PCB toàn cầu. (Ảnh: Baidu)

Năm 16 tuổi, Wang Xin quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Mang theo số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán đậu nành, cô chen chân lên chuyến tàu xuôi Nam để tìm việc làm tại Đông Quan, một trong những trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc thời điểm đó.

Tại nhà máy điện tử nơi mình làm việc, Wang Xin dành hơn 12 giờ mỗi ngày trên dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp, cô tận dụng thời gian ngoài giờ để tự học kế toán và các kỹ năng quản lý với hy vọng có thể thay đổi cuộc sống.

Sự chăm chỉ giúp Wang Xin nhanh chóng được thăng chức từ công nhân lên tổ trưởng chỉ sau khoảng hai năm. Quan trọng hơn, công việc này giúp bà hiểu rõ hoạt động của ngành điện tử và nhận ra một thực tế đáng chú ý: phần lớn các loại mũi khoan siêu nhỏ dùng để sản xuất bảng mạch điện tử ở Trung Quốc đều phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Thị trường lúc đó gần như nằm trong tay các doanh nghiệp quốc tế. Giá thành cao cùng nguồn cung hạn chế khiến nhiều nhà sản xuất tại Trung Quốc gặp khó khăn. Trong mắt nhiều người, đây chỉ là một linh kiện nhỏ bé ít ai chú ý, nhưng Wang Xin lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh rất lớn.

Năm 1997, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, bà quyết định khởi nghiệp bằng một công ty chuyên phân phối vật tư điện tử. Những ngày đầu, Wang Xin tự mình làm hầu hết mọi việc, từ tìm kiếm khách hàng, vận chuyển hàng hóa cho đến giao dịch với đối tác.

Bộ mũi khoan PCB siêu nhỏ - sản phẩm chủ lực giúp Wang Xin xây dựng doanh nghiệp nắm gần 30% thị phần toàn cầu. (Ảnh: Xinhua/Mao Siqian)

Nhờ sự uy tín và kiên trì, công việc kinh doanh dần phát triển. Tuy nhiên, Wang Xin sớm nhận ra rằng chỉ làm trung gian thương mại sẽ khó tạo ra lợi thế lâu dài. Sau nhiều năm quan sát thị trường, bà đưa ra quyết định táo bạo: chuyển sang tự nghiên cứu và sản xuất các loại mũi khoan siêu nhỏ.

Xây dựng đế chế từ một sản phẩm nhỏ hơn sợi tóc

Năm 2005, Wang Xin thành lập Dingtai Hi-Tech và đưa nhà máy về quê nhà. Quyết định này từng khiến không ít người bất ngờ bởi khi đó phần lớn doanh nghiệp công nghệ đều lựa chọn các thành phố ven biển để tận dụng nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghiệp phát triển.

Giai đoạn đầu, công ty đối mặt với hàng loạt khó khăn về công nghệ, thiết bị và nhân lực kỹ thuật. Wang Xin thường xuyên có mặt tại xưởng sản xuất, làm việc cùng các kỹ sư để điều chỉnh từng thông số kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thay vì phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu, bà theo đuổi chiến lược tự chủ toàn bộ chuỗi sản xuất. Công ty liên tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nhằm từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi.

Năm 2012, Dingtai Hi-Tech tự phát triển thành công thế hệ thiết bị sản xuất mũi khoan đầu tiên. Đến năm 2018, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy việc nội địa hóa nguyên liệu, còn năm 2023 đã đạt được khả năng tự chủ hoàn toàn đối với các thiết bị sản xuất cốt lõi.

Sản phẩm chủ lực của Dingtai Hi-Tech là các loại mũi khoan siêu nhỏ được sử dụng để tạo lỗ trên bảng mạch điện tử. Một số loại có kích thước nhỏ hơn cả sợi tóc người nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong smartphone, máy tính, máy chủ AI, thiết bị 5G, Mini LED và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác.

Nhờ chất lượng cạnh tranh và chi phí hợp lý, doanh nghiệp dần mở rộng thị phần. Đến năm 2020, Dingtai Hi-Tech đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất mũi khoan PCB hàng đầu thế giới, nắm giữ gần 30% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực này.

Bảng mạch điện tử là thành phần quan trọng trong smartphone, máy chủ AI và nhiều thiết bị công nghệ hiện đại. (Ảnh: Internet)

Cuối năm 2022, công ty niêm yết trên sàn ChiNext của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Những năm gần đây, làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo tiếp tục tạo ra động lực tăng trưởng mới khi nhu cầu về bảng mạch điện tử phục vụ máy chủ AI tăng mạnh.

Ngày 9/6/2026, vốn hóa thị trường của Dingtai Hi-Tech vượt 180 tỷ NDT. Cùng thời điểm, khối tài sản của Wang Xin được ước tính đạt khoảng 83 tỷ NDT, tương đương hơn 320.000 tỷ đồng.

Không dừng lại ở thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp của bà đã mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia, bao gồm việc xây dựng cơ sở sản xuất tại Thái Lan và mua lại một công ty công nghệ mũi khoan PCB tại Đức. Tháng 6/2026, Dingtai Hi-Tech tiếp tục nộp hồ sơ niêm yết tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng quốc tế.

Từ một nữ công nhân phải nghỉ học từ năm 16 tuổi để kiếm sống, Wang Xin đã trở thành một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Hành trình kéo dài gần bốn thập kỷ của bà gắn liền với một sản phẩm nhỏ bé đến mức khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại là mắt xích không thể thiếu trong nền công nghiệp điện tử hiện đại.

Theo Sohu