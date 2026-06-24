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Tài khoản không sử dụng bất ngờ được cộng thêm 500 triệu đồng, công an, ngân hàng làm việc với Phạm Thị Minh

| | Sống

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh giao dịch gần 500 triệu đồng này.

Ngày 23/6/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Trại Cau vừa tiếp nhận thông tin của chị Hồ Thị Hương (SN 1976, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Chị cho biết do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trại Cau đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản ngân hàng tên Phạm Thị Minh, là công dân hiện đang sinh sống và làm việc tại địa bàn xã Trại Cau.

Qua làm việc với cơ quan công an, chị cho biết tài khoản ngân hàng trên là của mình nhưng đã không sử dụng trong thời gian dài. Sau khi liên hệ ngân hàng để kiểm tra, chị Minh xác định tài khoản của mình có nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm.

Sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền về các quy định của pháp luật cùng với tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác, chị Minh đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng cho chị Hồ Thị Hương trước sự chứng kiến của Công an xã Trại Cau.﻿

Chị Phạm Thị Minh gửi lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là đối với các khoản tiền có giá trị lớn. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Đồng thời, người dân khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động phối hợp hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an ﻿

Đinh Anh

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