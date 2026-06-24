Loài cá nghe tên "ngượng đỏ mặt" - Đặc sản độc đáo bổ dưỡng với giá đắt đỏ vẫn được "săn lùng"

Cá cu - Cái tên ngộ nghĩnh này đã trở thành điểm nhấn

Ở Việt Nam, trong vô vàn những sản vật của biển, có một loài cá mang cái tên vừa độc đáo vừa dễ khiến người nghe phải bật cười ngượng ngùng: Cá cu - Cái tên ngộ nghĩnh này đã trở thành điểm nhấn trong bản đồ ẩm thực miền Trung, khiến du khách tò mò, còn người dân địa phương thì xem như một phần quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày.

Cá cu, hay còn được gọi là cá bè, bè cu, là loài cá quen thuộc với ngư dân miền Trung, đặc biệt là ở Đà Nẵng. Chúng có hình dáng khá giống cá ngừ, thân hơi dẹp, vảy màu trắng bạc, mõm nhọn và răng sắc. Trước kia, cá cu chỉ phổ biến trong bữa cơm gia đình của người dân vùng biển, nay đã trở thành món ngon được nhiều nhà hàng đưa vào thực đơn để phục vụ khách du lịch.

Cá cu thường có nhiều nhất vào mùa xuân, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, thịt cá săn chắc, béo và ngọt, được đánh giá là ngon nhất trong năm.

Nhìn bề ngoài, cá cu có hình dáng khá giống cá ngừ, nhưng thân hơi dẹp hơn, phủ lớp vảy màu trắng bạc óng ánh dưới ánh nắng biển. Mõm cá nhọn, răng sắc bén mọc thành vòng hướng vào trong, cho thấy đây là loài săn mồi. Cá cu có thể dài từ 40 đến 70cm, thịt nhiều, săn chắc, thơm và trắng mịn.

Khác với nhiều loài cá da trơn thường có mùi tanh, thịt cá cu lại tươi ngọt, hài hòa giữa độ mềm và độ dai, nhờ đó được nhiều người dân cũng như du khách ưa chuộng. Mùa đánh bắt cá cu diễn ra quanh năm, nhưng tập trung nhất là từ tháng 2 đến tháng 4, khi ngư dân miền Trung ra khơi thường xuyên gặp mẻ lưới đầy ắp loài cá này.

Thức ăn của cá cu cũng khá đa dạng. Khi còn nhỏ, chúng thường ăn các loại thực vật nổi hoặc mảnh vụn hữu cơ trong nước. Khi trưởng thành, khẩu phần chính của cá cu gồm cá sòng mắt to và nhiều loài động vật không xương sống. Chính nhờ chế độ ăn giàu dưỡng chất từ biển cả, thịt cá cu có hương vị thơm béo đặc trưng, ít loại cá khác sánh được.

Món ngon bổ dưỡng từ cá cu

Từ lâu, người dân miền biển đã quen thuộc với cá cu và xem đây là một nguyên liệu quý trong gian bếp. Món ăn chế biến từ cá cu phong phú, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn các dịp sum họp. Cá cu có thể kho síp nước ăn cùng bún, tạo ra một món ăn giản dị nhưng đậm đà. Cháo cá cu là lựa chọn ưa thích vào những ngày trời hanh khô hoặc chuyển lạnh, nhờ vị thanh, dễ ăn và bổ dưỡng. Ngoài ra, cá cu còn có thể nấu canh chua với măng, lá me, khế; hoặc chiên giòn rồi dầm nước mắm pha tỏi, ớt, đường, chanh, ăn kèm rau sống – một sự kết hợp đậm chất miền Trung.

Nhờ hương vị thơm ngon cùng cái tên lạ tai, cá cu ngày nay đã trở thành món ăn đặc sản, khiến thực khách từ phương xa cũng phải tìm mua để thưởng thức.

Phổ biển trong các nhà hàng là cháo cá cu, lẩu cá cu, cá cu hấp hay cá cu nướng. Trong đó, cháo cá cu được xem là đặc sản đặc trưng của Đà Nẵng, khiến nhiều du khách mê mẩn. Để nấu món cháo này, cá được làm sạch rồi ướp cùng nước mắm, gừng, muối, đường, tiêu… cho thấm vị.

Gạo thì rang vàng trước khi nấu để cháo thơm và không bị đặc quánh. Khi cháo nhừ, người nấu mới cho cá vào, ninh thêm vài phút, sau đó nêm hành tím, hành lá, tiêu để dậy mùi, tạo nên bát cháo nóng hổi, ngọt thịt cá, cay nồng vị tiêu, ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Không chỉ lẩu, cá cu hấp cách thủy cũng là món ăn được đánh giá cao trong các nhà hàng tại thành phố này. Cá tươi được hấp cùng sả bằm, ớt và nấm mèo, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, khi ăn cuốn cùng bánh tráng, rau sống, chuối chát, khế chua, chấm nước mắm tỏi ớt thì ngon khó cưỡng.

Lẩu cá cu lại chinh phục thực khách bởi hương vị ngọt thanh của nước dùng gà nấu cùng đầu và đuôi cá, thêm cà chua, đậu bắp, rau thơm và gia vị cay nồng. Khi trút cá vào, thịt cá săn chắc, nước lẩu đậm đà, ăn kèm bún và rau xanh tạo nên món ăn vừa ấm bụng vừa khó quên.

Hiện nay, cá cu không chỉ phổ biến trong đời sống của người dân miền biển mà còn trở thành một sản phẩm thương mại có giá trị. Trên thị trường, giá cá cu dao động khoảng 150.000 - 450.000 đồng/kg – mức giá tương đối cao so với nhiều loại cá khác. Tuy nhiên, nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng, loại cá này vẫn luôn "đắt hàng", đặc biệt trong các mùa du lịch khi lượng khách đổ về Đà Nẵng tăng mạnh. Điều này cũng góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân, thúc đẩy ngành dịch vụ ăn uống, và làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực miền Trung.

Về giá trị dinh dưỡng, cá cu cung cấp nhiều đạm, ít chất béo xấu, giàu khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, món ăn từ cá cu không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe, phù hợp với cả người lớn tuổi lẫn trẻ em. Trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách quan tâm đến ẩm thực địa phương và xu hướng ăn uống lành mạnh, cá cu trở thành lựa chọn đáng chú ý.









