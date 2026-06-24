Từ 1/7, thủ tục đăng ký quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thay đổi: Người tiêu dùng cần chú ý những điều sau

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2026, thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được chuyển giao hoàn toàn từ Trung ương về Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Đây là một phần trong lộ trình phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Từ ngày 1/7/2026, việc xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được phân cấp về UBND cấp tỉnh. (Ảnh minh họa)

Trước đây, việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc thẩm quyền của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Từ ngày 1/7, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục này sẽ là Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Quảng cáo được cấp phép không đồng nghĩa với “thần dược”

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một trong những nhóm sản phẩm xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội, nền tảng video ngắn và các sàn thương mại điện tử.

Nhiều quảng cáo thường sử dụng những cụm từ dễ gây hiểu nhầm như “khỏi sau vài ngày”, “đào thải độc tố”, “hạ mỡ máu thần tốc”, “phục hồi chức năng gan cấp tốc” hoặc gắn sản phẩm với hình ảnh bác sĩ, chuyên gia để tăng độ tin cậy.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người tiêu dùng cần phân biệt rõ giữa sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và thuốc điều trị.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đánh giá hiệu quả sản phẩm chỉ dựa trên lời quảng cáo, chia sẻ của người nổi tiếng hoặc các câu chuyện “người thật việc thật” xuất hiện trên mạng xã hội.

Những dấu hiệu cần cảnh giác

Theo các cơ quan quản lý, người tiêu dùng nên thận trọng khi gặp các quảng cáo có những đặc điểm như:

Cam kết hiệu quả trong thời gian rất ngắn. Khẳng định chữa khỏi hoặc thay thế hoàn toàn thuốc điều trị. Sử dụng hình ảnh, danh nghĩa bác sĩ, bệnh viện để tạo niềm tin nhưng không có nguồn xác thực. Công bố các kết quả “nghiên cứu” không rõ xuất xứ. Tạo cảm giác khan hiếm hoặc thúc ép mua hàng ngay lập tức.

Trong thực tế, không ít trường hợp người dân tin vào quảng cáo quá mức, tự ý sử dụng sản phẩm trong thời gian dài hoặc bỏ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Điều quan trọng vẫn là kiểm chứng thông tin

Việc phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đến nay, 16 trong tổng số 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý đã được phân cấp về địa phương.

Tuy nhiên, sự thay đổi về cơ quan cấp phép không làm thay đổi bản chất của sản phẩm.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần, công dụng được công bố, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết, đặc biệt với người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc dài ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng với những quảng cáo hứa hẹn hiệu quả “thần tốc”. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh quảng cáo trực tuyến ngày càng phổ biến, khả năng nhận diện các thông tin thổi phồng hoặc cam kết quá mức vẫn là “hàng rào” quan trọng giúp người tiêu dùng tránh những quyết định mua sắm thiếu cơ sở.