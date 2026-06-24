Miền Bắc nắng nóng đặc biệt gay gắt chưa từng có từ đầu mùa, chạm ngưỡng 40 độ C: Dự báo thời gian hạ nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C như Hòa Bình (Phú Thọ) 38,8 độ C và Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,4 độ C.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Một số điểm đo có nhiệt độ cao nổi bật như Láng (Hà Nội) 39,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,7 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40,3 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ C.

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Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 24/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk cũng duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với nền nhiệt từ 37-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay có thể là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa ở miền Bắc, miền Trung.

Đây cũng là ngày có phạm vi nắng nóng đặc biệt gay gắt rất rộng lớn, khi toàn bộ khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ đều có thể chạm ngưỡng nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ.

Đặc biệt, thời gian nắng nóng kéo dài gần như từ sáng đến cuối buổi chiều, riêng tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt có thể vượt 40 độ, kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài liên tục, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động.

Sang ngày 25/6, nắng nóng tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C. Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C.

Dự báo từ ngày 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết khắc nghiệt cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông.