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Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa

| | Sống

Khách ra ngoài kiếm shipper, shipper ở trong nhà kiếm cơm!

Những câu chuyện về shipper ruột vẫn luôn khiến dân mạng bật cười. Bởi khi đã giao hàng đủ lâu, nhớ địa chỉ, nhớ giờ giấc, thậm chí nhớ cả thói quen sinh hoạt của khách, mối quan hệ giữa shipper và khách đôi khi không còn đơn thuần là người giao hàng - người nhận đơn nữa.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống nâng level của shipper ruột đang khiến nhiều người thích thú.

Shipper cỡ đó thì ai mà ngờ được! (Nguồn: @linh_ne0317)

Theo đó, khách hàng nhận được cuộc gọi thông báo shipper đã đến nơi và được nhắc ra trước nhà nhận hàng. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài, người này lại không thấy shipper đâu. Đang loay hoay tìm kiếm, khách quay vào trong nhà thì phát hiện shipper đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn cơm.

Trong tình huống này, đơn hàng vẫn ở đó, chỉ là người giao hàng đã tranh thủ hoàn thành một “đơn” khác quan trọng không kém: ăn cơm.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến dân tình bật cười vì khách ra ngoài kiếm shipper, còn shipper thì đã vào trong nhà kiếm cơm từ lúc nào không hay. Phản ứng thoải mái của cả khách hàng cũng cho thấy đây rõ ràng không phải lần đầu anh shipper ghé qua theo cách đặc biệt như vậy.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip vỏn vẹn 6s nhận về 1,5 triệu lượt xem và gần 100 nghìn lượt yêu thích. Nhiều người cũng nhanh chóng “nhập vai” vào màn đối thoại tưởng tượng: “Em trước nhà nè anh! Ủa? Anh trong nhà mà”, “Em ra ngoài kiếm anh còn anh vô nhà kiếm cơm. Hàng để sẵn tự ra lựa đi”, “Shipper kiểu: ‘Em tự kiếm đi em, anh làm bát cơm đã’”, “Đơn hàng của bạn đang ăn cơm”,...

Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 1.

Xe chở hàng ở đây còn người ở trong nhà (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, không ít người cũng chia sẻ rằng mình có một shipper ruột thân thiết chẳng khác gì người quen trong nhà. Có người kể shipper giao hàng xong được bố khách gọi vào ngồi ăn cùng. Có người lại quen đến mức shipper chỉ cần để hàng ở chỗ cũ, khách nhớ thì chuyển khoản, quên thì hôm khác nhắc sau.

“Ai trong đời cũng phải có ít nhất một shipper ‘guột’, vui lắm mấy bà ơi!”, “Shipper nhà tui toàn để hàng ở nhà rồi đi luôn, nhiều khi tui quên chuyển tiền mà ổng cũng chẳng nói. Khi nào tui nhớ tui chuyển, ổng cũng nói ông quên luôn mà”, “Shipper nhà tui là leo rào vô tới phòng gõ cửa luôn. Vì biết tui ngủ tới trưa mới dậy không à”, “Chuyện lạ… thường ngày ở miền Tây”,...

Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 2.

Hoá ra shipper vào ăn cơm với khách hàng không phải chuyện lạ (Nguồn: @anhquyhihj)

Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 3.
Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 4.

Cảnh tượng quen thuộc mùa World Cup: Shipper bận xem nốt trận này rồi giao hàng tiếp (Nguồn: @chip_xinhhh09, @nttruclii)

Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 5.

Shipper mà tưởng đâu nhỏ bạn thân (Nguồn: @jilikitty_)

Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 6.
Shipper gọi ra nhận hàng nhưng lại “mất tích”, khách quay vào nhà thấy cảnh tượng tá hỏa- Ảnh 7.

Nắng nóng quá, cho mấy ảnh nghỉ ngơi xíu các mom ơi! (Nguồn: @_thu892004, @yeuuduyynhat)

Tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa và Oxford không tìm được việc, phải đi làm shipper ở tuổi 40

Theo S.A

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
shipper

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