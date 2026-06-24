Sinh viên Y khoa Đại học Đại Nam trúng tuyền kỳ thi tinh hoa và khắc nghiệt nhất ngành Y

Từ niềm tin của khóa sinh viên đầu tiên

Năm 2020, ngành Y khoa Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh khóa đầu tiên, mở ra hành trình xây dựng và phát triển một ngành học đặc thù với những yêu cầu đào tạo khắt khe bậc nhất trong hệ thống giáo dục đại học.

Ở thời điểm đó, bên cạnh sự kỳ vọng là không ít băn khoăn về năng lực đào tạo của một ngành học còn rất mới. Tuy nhiên, gần 100 sinh viên đã lựa chọn đặt niềm tin vào DNU để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ.

Từ gần 100 sinh viên nhập học, 95,4% sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp. Đây là tỷ lệ hoàn thành đáng ghi nhận đối với một ngành học có thời gian đào tạo kéo dài 6 năm và yêu cầu chuyên môn đặc biệt khắt khe.

Không chỉ tốt nghiệp đúng tiến độ, nhiều tân bác sĩ đã được các cơ sở y tế tuyển dụng ngay sau khi ra trường, trong khi nhiều sinh viên khác tiếp tục lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu chuyên sâu để phát triển nghề nghiệp.

Đặc biệt, thành tích của nhóm sinh viên tham dự kỳ thi Bác sĩ nội trú đã tạo nên dấu ấn nổi bật đối với khóa đào tạo đầu tiên của ngành Y khoa Đại học Đại Nam.

Bác sĩ nội trú, một trong những cánh cửa khó nhất của ngành Y khoa

Trong hệ thống đào tạo y khoa, Bác sĩ nội trú được xem là chương trình đào tạo sau đại học có tính cạnh tranh và chọn lọc rất cao.

Mỗi năm, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế trong khi tỷ lệ cạnh tranh luôn ở mức lớn. Đây là môi trường đào tạo chuyên sâu dành cho những sinh viên có năng lực học tập xuất sắc, định hướng phát triển chuyên môn và nghiên cứu lâu dài.

Chính vì vậy, việc 7 trong số 8 sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Đại Nam tham dự kỳ thi đã trúng tuyển mang ý nghĩa đặc biệt.

Đáng chú ý, sinh viên Cấn Khánh Linh đã xuất sắc trở thành Thủ khoa Bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa.

95,4% sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp đúng hạn.

Đối với một ngành học mới có khóa sinh viên tốt nghiệp đầu tiên, kết quả này không chỉ là thành công của cá nhân người học mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình đào tạo được xây dựng và hoàn thiện trong suốt 6 năm qua.

Quan trọng hơn, đây mới chỉ là kết quả của đợt thi đầu tiên. Nhiều sinh viên khác của khóa đang tiếp tục chuẩn bị tham dự các kỳ thi Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và nhiều cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu khác trên cả nước.

Chất lượng đào tạo được kiểm chứng bằng kết quả thực tế

PGS.TS, TTND Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành tích của khóa sinh viên đầu tiên mang ý nghĩa đặc biệt đối với Nhà trường.

"Đào tạo bác sĩ là một hành trình dài, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, trách nhiệm và bền bỉ. Kết quả của các em là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo, cho sự nỗ lực của người học và tâm huyết của đội ngũ giảng viên trong suốt nhiều năm qua."

Trang thiết bị thực hành hiện tiền lâm sàng đại của sinh viên Y khoa Đại học Đại Nam.

Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, điều đáng tự hào không chỉ nằm ở tỷ lệ trúng tuyển cao mà còn ở việc những thành tích này đến từ chính khóa sinh viên đầu tiên của ngành Y khoa Đại học Đại Nam.

"Các em là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị mà Nhà trường đã kiên trì xây dựng. Sinh viên Y khoa Đại học Đại Nam hoàn toàn có đủ năng lực để cạnh tranh và khẳng định mình trong những môi trường đào tạo y khoa hàng đầu cả nước."

Đây là động lực để DNU tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ xã hội.

Mô hình thực tập tốt nghiệp 1:1 giúp sinh viên Y khoa nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và trưởng thành nhanh chóng trong môi trường lâm sàng.

Từ giảng đường Y khoa Đại học Đại Nam đến những nấc thang mới của nghề nghiệp

Chia sẻ sau khi biết tin trúng tuyển, Nguyễn Hồng Phú - tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội khoa cho biết: " Để có được kết quả hôm nay, em và các bạn đã phải nỗ lực rất nhiều. Chúng em biết ơn các thầy cô đã luôn đồng hành, hướng dẫn và truyền động lực trong suốt hành trình học tập."

Đội ngũ giảng viên uy tín, tận tâm.

Trong khi đó, Cấn Khánh Linh - Thủ khoa Bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa cho rằng thành tích đạt được vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm.

"Em mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu và rèn luyện để trở thành một bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức và có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng."