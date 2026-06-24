3 phần thịt lợn "đắt khách nhất quầy thịt", người bán cũng thích mua

Thịt lợn không chỉ giàu đạm: Những giá trị dinh dưỡng ít người biết

Là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của hàng triệu gia đình Việt, thịt lợn thường được biết đến như nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ thể. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Nhờ hương vị dễ ăn, giá thành hợp lý và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, thịt lợn từ lâu đã trở thành một trong những nguồn thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Khi được lựa chọn và sử dụng hợp lý, đặc biệt là các phần thịt nạc, thịt lợn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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Thịt lợn là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Đây là những dưỡng chất quan trọng giúp xây dựng và duy trì khối cơ, hỗ trợ quá trình phục hồi mô cũng như tăng cường sức khỏe thể chất.

Bên cạnh đó, thịt lợn còn nổi bật với hàm lượng vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1 (thiamine) và vitamin B12. Trong khi vitamin B1 giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Không chỉ vậy, thịt lợn còn cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu như kẽm, sắt, phốt pho và selen. Kẽm giúp tăng cường chức năng miễn dịch, còn sắt heme trong thịt lợn là dạng sắt có khả năng hấp thu tốt hơn so với sắt từ thực vật, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu.

Thành phần dinh dưỡng trong 100g thịt lợn nạc chín

Theo các dữ liệu dinh dưỡng phổ biến, 100g thịt lợn nạc đã nấu chín cung cấp khoảng:

242 kcal năng lượng

27,3g protein

13,9g chất béo

0g carbohydrate

0g đường

Nhờ hàm lượng protein cao cùng nhiều vi chất quan trọng, thịt lợn có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng, giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể khi được sử dụng với lượng phù hợp.

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3 phần thịt lợn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, có thể chế biến thành nhiều món ngon như luộc, kho, rang, nướng hay hầm. Tuy nhiên, không phải phần thịt nào cũng có hương vị, độ mềm và giá trị dinh dưỡng giống nhau. Theo các chuyên gia ẩm thực, dưới đây là 4 phần thịt lợn được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng tốt, thịt mềm ngon và phù hợp với nhiều cách chế biến.

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Thịt đùi trước

Thịt đùi trước được nhiều người nội trợ lựa chọn bởi tỷ lệ nạc và mỡ khá cân đối, thớ thịt mềm, vị ngọt tự nhiên. Do phần chân trước vận động nhiều nên thịt săn chắc hơn, ít tích mỡ hơn một số vị trí khác. Loại thịt này cung cấp nguồn protein chất lượng cao, cùng các khoáng chất như sắt, kẽm và phốt pho, góp phần duy trì khối cơ, hỗ trợ quá trình tái tạo mô và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Thịt vai (thịt hoa mận)

Thịt vai hay còn gọi là thịt hoa mận có những đường mỡ nhỏ xen kẽ trong phần nạc, giúp thịt giữ được độ mềm và không bị khô khi chế biến. Đây là phần thịt phù hợp cho nhiều món ăn như nướng, áp chảo, xào hoặc nhúng lẩu. Ngoài protein, thịt vai còn chứa vitamin nhóm B và các khoáng chất thiết yếu, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

Thịt thăn

Thịt thăn là phần thịt nạc mềm nhất của con lợn, gần như không có mỡ nên được nhiều người yêu thích, đặc biệt là những người muốn kiểm soát lượng chất béo trong khẩu phần ăn. Loại thịt này giàu protein nhưng có hàm lượng calo thấp hơn nhiều phần thịt khác. Thịt thăn thích hợp để luộc, hấp, áp chảo hoặc chế biến các món ăn dành cho trẻ em và người cao tuổi. Dù lựa chọn phần thịt nào, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên kết hợp thịt lợn với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng và tốt cho sức khỏe.

Trúc Chi (t/h)