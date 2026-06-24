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Nóng: Trường Đại học của Chủ tịch Trương Gia Bình vào top 100 toàn cầu, đứng đầu Việt Nam

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Xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam, trường đại học của Chủ tịch Trương Gia Bình đang chứng minh được chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học.

Theo thông tin từ trường đại học FPT (FPTU), cơ sở giáo dục đã chính thức được Times Higher Education (THE) xếp vào nhóm 201–300 trường đại học có tác động phát triển bền vững hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng THE Impact Ratings 2026. Đây là lần đầu tiên FPTU đạt được nhóm xếp hạng này, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trường đại học có tốc độ thăng hạng nổi bật trên bảng xếp hạng quốc tế đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Nóng: Trường Đại học của Chủ tịch Trương Gia Bình vào top 100 toàn cầu, đứng đầu Việt Nam- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo của FPTU nhận chứng nhận của Times Higher Education (THE)

Đáng chú ý, ở hạng mục Giáo dục chất lượng (SDG4), FPTU được xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam. Đây là hạng mục phản ánh trực tiếp chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học. Kết quả này đưa FPTU vào nhóm các cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới trong việc tạo ra cơ hội học tập, phát triển năng lực và thúc đẩy học tập suốt đời.

Ngoài các thành tích trên, trường đại học FPT cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng khác như xếp thứ 14 thế giới về Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG8), thứ 9 thế giới về Tổ chức mạnh, hoạt động theo pháp trị và an bình (SDG16), thứ 69 thế giới về Phát triển thành phố và cộng đồng bền vững (SDG11). Trong khu vực châu Á, FPTU xếp thứ 110 trên tổng số 941 cơ sở giáo dục.

Theo đó, THE Impact Ratings là bảng xếp hạng toàn cầu do Times Higher Education thực hiện nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với sự phát triển bền vững. Khác với các bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hay học thuật, THE Impact Ratings đo lường tác động thực tế của đại học đối với người học, cộng đồng, môi trường, thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Performance Highlights Report của Times Higher Education đánh giá FPTU được ghi nhận có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực cốt lõi của một trường đại học gồm giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và phục vụ cộng đồng. Kết quả này cho thấy, năng lực của nhà trường được đánh giá một cách toàn diện, không chỉ ở chất lượng đào tạo mà còn ở khả năng tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội.

FPTU là trường đại học thuộc tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch. Hiện nay trường có 5 cơ sở được đặt tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM và Cần Thơ.

Đinh Anh

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