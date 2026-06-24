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1 nữ giám đốc bị khởi tố

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Mua hóa đơn khống để trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một nữ giám đốc cùng kế toán ở Ninh Bình đã bị cơ quan công an khởi tố

Ngày 24-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nữ giám đốc Phan Thị Hằng (SN 1985, ngụ xóm 4, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) của Công ty TNHH VT Thịnh Long và Nguyễn Thị Nhung (SN 1997, ngụ xóm 2, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) là kế toán công ty, về hành vi phạm tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Một nữ giám đốc bị khởi tố - Ảnh 1.

Nữ giám đốc (phải) và kế toán Công ty TNHH VT Thịnh Long bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long (có địa chỉ tại xã Hải Xuân) có vi phạm nghiêm trọng về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỉ đồng để kê khai, khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 400 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh

NLĐ

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