Thứ hạt bé bằng con kiến nhưng canxi gấp 7 lần sữa, magie gấp 10 lần chuối, sắt gấp đôi gan động vật: Người Việt dùng từ lâu

Nhiều người sẵn sàng chi bộn tiền cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ để bồi bổ cơ thể. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng ngay trong gian bếp người Việt luôn có sẵn một loại "thần dược" giá rẻ với bảng thành phần dinh dưỡng cực khủng. Loại hạt này nhỏ bé đến mức chỉ bằng con kiến, nhưng lại sở hữu sức mạnh khiến nhiều loại siêu thực phẩm phải ngả mũ thán phục. Đó chính là mè đen (vừng đen).

Mè đen giàu dinh dưỡng như thế nào?

Ẩn sau lớp vỏ đen bóng của loại hạt nhỏ bé này là cả một "kho tàng" vi chất khổng lồ. Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy mè đen chứa rất nhiều chất xơ, axit béo Omega-6, protein thực vật chất lượng cao cùng hàng loạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin E, đồng và kẽm. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn bất ngờ nhất chính là hàm lượng khoáng chất đậm đặc bên trong nó. Trong đó, nổi bật nhất là 3 chất sau khi được đặt lên bàn cân so sánh với các thực phẩm quen thuộc:

- Canxi gấp 7 đến 9 lần sữa bò: Cứ 100g mè đen chưa bóc vỏ chứa đến 780mg - 1125mg canxi, trong khi 100ml sữa tươi chỉ cung cấp khoảng 110mg - 125mg. Đây chính là thông số lý tưởng cho những người không dung nạp lactose hoặc đang ăn chay.

- Magie gấp 10 lần chuối: Chuối vốn nổi tiếng là nguồn sở hữu magie hàng đầu, nhưng hàm lượng chất này trong mè đen lên tới 290mg - 386mg trên mỗi 100g, vượt trội hơn hẳn các loại trái cây và sữa tươi thông thường.

- Sắt gấp đôi gan động vật: Hàm lượng sắt trong mè đen đạt từ 11,4mg - 22,7mg tùy loại. Con số này vượt xa gan bò (chỉ khoảng 4,9mg - 5,8mg) và gấp 3 lần rau bina khi tính trên cùng một trọng lượng.

Lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật của mè đen

Nhờ kho tàng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa đa dạng, mè đen mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp nếu dùng đúng cách. Chuyên gia dinh dưỡng Wang Boshi thuộc Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, mè đen được cả Đông y và Tây y công nhận những công dụng vàng sau đây:

1. Nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe từ sâu bên trong

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, kẽm và phốt pho trong hạt mè đen tạo thành một bộ khung phòng ngự vững chắc cho cơ thể. Các vi chất này không chỉ làm nhiệm vụ tăng cường mật độ xương mà còn hỗ trợ duy trì cấu trúc dẻo dai của các khớp, từ đó ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ loãng xương khi tuổi tác ngày một tăng cao.

2. Bảo vệ hệ tim mạch và hỗ trợ ổn định huyết áp

Hợp chất sesamin đặc trưng trong mè đen khi đi vào cơ thể sẽ chủ động làm tăng lượng HDL (cholesterol tốt) và cắt giảm đáng kể lượng LDL (cholesterol xấu). Đồng thời, các axit béo không bão hòa Omega-6 còn tham gia tích cực vào quá trình chống oxy hóa mạch máu, giảm bớt gánh nặng co bóp cho tim và hỗ trợ hạ huyết áp rất tốt.

3. Dưỡng tóc đen mượt và ngăn chặn tình trạng bạc sớm

Hàm lượng đồng dồi dào trong từng hạt mè đen đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích cơ thể sản sinh các sắc tố melanin tự nhiên. Yếu tố này giúp nuôi dưỡng nang tóc sâu từ gốc, làm giảm đáng kể tình trạng gãy rụng do tác động môi trường, đồng thời hỗ trợ cải thiện các nang tóc yếu để giữ cho mái tóc luôn đen bóng, chắc khỏe.

4. Nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa

Sở hữu tới 14g chất xơ cùng hơn 50% chất béo không bão hòa lành mạnh trên mỗi 100g, mè đen hoạt động giống như một lớp màng bôi trơn sinh học cho hệ tiêu hóa. Chúng giúp làm mềm phân một cách tự nhiên, tăng thể tích chất thải và kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn để tống chất thải ra ngoài, giải quyết êm đẹp nỗi lo táo bón.

5. Làm chậm lão hóa, dưỡng ẩm cho da

Với hàm lượng vitamin E lên tới 50,4mg trong mỗi 100g, mè đen chính là một chiến binh chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cấu trúc DNA khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Thói quen ăn mè đen điều độ không chỉ củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên trên bề mặt da, giữ cho da luôn ẩm mịn mà còn làm chậm các dấu hiệu lão hóa sớm.

6. Góp phần kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Các chất xơ hòa tan kết hợp với hợp chất lignan trong mè đen có khả năng làm chậm tốc độ tiêu hóa tinh bột của dạ dày, từ đó ngăn chặn lượng đường giải phóng quá nhanh vào máu sau các bữa ăn. Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận hoạt chất sesamin trong hạt giúp tăng độ nhạy của insulin, hỗ trợ đắc lực cho người tiền tiểu đường.

Lưu ý khi ăn mè đen để nhận nhiều dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe

Mè đen bổ dưỡng nhưng nếu ăn sai cách có thể gây hại cho cơ thể. Bạn cần tuyệt đối lưu ý những điều sau để tránh gặp tác dụng phụ nguy hiểm:

- Không ăn quá 15g mỗi ngày: Loại hạt này chứa hàm lượng dầu rất cao và giàu calo. Việc ăn quá liều lượng cho phép dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tăng cân không kiểm soát.

- Bắt buộc phải rang chín và nghiền nhuyễn: Lớp vỏ hạt mè rất dai và cứng. Nếu bạn ăn nguyên hạt, dạ dày không thể tự phá vỡ lớp vỏ này. Hạt mè sẽ đi thẳng ra ngoài theo đường tiêu hóa và không giải phóng được vi chất.

- Người có bệnh lý nền cần đặc biệt thận trọng: Những ai đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc có tiền sử sỏi thận nên hạn chế dùng. Nguyên nhân do mè đen chứa nhiều dầu gây áp lực cho ruột và rất giàu oxalat tạo sỏi.

Ngoài ra, nên kết hợp mè đen cùng vitamin C. Bởi cơ thể chúng ta thường khó hấp thu canxi và sắt từ thực vật. Bạn nên ăn mè đen kèm các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi hoặc ổi để tối ưu hóa khả năng hấp thu của đường ruột.