Từ 1/7, nhiều người thuộc đối tượng này được tặng 400.000 - 800.000đ

Đang được nhắc tới là học sinh tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cụ thể, nếu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi hoặc học sinh tiểu học tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, các em sẽ được nhận mức khen thưởng từ 400.000 - 800.000 đồng.

Theo Nghị quyết 41/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau, từ ngày 1/7/2026, địa phương này áp dụng quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ học sinh, hoạt động bán trú, nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

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Đáng chú ý, nghị quyết quy định cụ thể mức khen thưởng trong năm học đối với học sinh đạt thành tích tốt. Cụ thể, học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” được thưởng 800.000 đồng/học sinh; học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi” được thưởng 600.000 đồng/học sinh. Riêng học sinh tiểu học đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” được thưởng 400.000 đồng/học sinh.

Như vậy, mức thưởng cao nhất theo chính sách này là 800.000 đồng/học sinh. Đây là khoản hỗ trợ không quá lớn về vật chất, nhưng có ý nghĩa động viên kịp thời với học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Nghị quyết cũng nêu nguyên tắc: trường hợp học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách có cùng nội dung hỗ trợ thì chỉ được hưởng một chính sách, chế độ hỗ trợ cao nhất.

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Điều kiện để được công nhận học sinh xuất sắc, học sinh giỏi

Không phải học sinh nào có điểm cao ở một vài môn cũng được công nhận danh hiệu học sinh xuất sắc hoặc học sinh giỏi. Các danh hiệu này được xét trên cả kết quả học tập và rèn luyện trong năm học.

Theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” được khen thưởng đối với học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt, đồng thời có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình môn cả năm từ 9,0 trở lên.

Trong khi đó, danh hiệu “Học sinh Giỏi” được khen thưởng đối với học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Có thể thấy, danh hiệu học sinh xuất sắc có tiêu chí cao hơn học sinh giỏi. Ngoài yêu cầu cùng đạt mức Tốt về học tập và rèn luyện, học sinh xuất sắc còn phải có ít nhất 6 môn đạt điểm trung bình cả năm từ 9,0 trở lên.

Điều này cho thấy khoản thưởng không chỉ căn cứ vào điểm số, mà còn gắn với quá trình phấn đấu, ý thức rèn luyện của học sinh trong cả năm học.

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Không chỉ là phần quà, đây còn là sự ghi nhận

Việc tặng quà, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc không chỉ mang giá trị vật chất. Với nhiều em, đặc biệt là học sinh trong các trường giáo dục chuyên biệt, phần thưởng cuối năm còn là sự ghi nhận cho nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập và rèn luyện.

Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khen thưởng học sinh nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên, khuyến khích, tạo động lực để học sinh rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống; đồng thời tôn vinh, nhân rộng các tấm gương tốt.

Thực tế, không chỉ Cà Mau, nhiều địa phương cũng duy trì các chương trình tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao. Tại Hà Nội, theo Báo điện tử Chính phủ, năm học 2024-2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định khen thưởng 852 học sinh tiêu biểu, xuất sắc; mỗi em được nhận mức thưởng 700.000 đồng.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu”, dành cho học sinh, học viên xuất sắc, tiêu biểu tại các trường, trung tâm trên địa bàn thành phố.

Ảnh Báo Chính Phủ

Một số địa phương khác cũng có chính sách khen thưởng riêng đối với học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi. Chẳng hạn, Hải Phòng có chính sách khen thưởng học sinh đạt thành tích cao với mức cao nhất tới 500 triệu đồng. Tuyên Quang cũng ban hành nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải, nhằm khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Điểm chung của các chính sách này là tạo thêm động lực cho học sinh phấn đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần học tốt trong nhà trường. Một phần thưởng vài trăm nghìn đồng có thể không phải khoản tiền lớn, nhưng nếu được trao đúng lúc, đúng đối tượng, đó là sự động viên có ý nghĩa với mỗi học sinh sau một năm nỗ lực.