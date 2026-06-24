Bức ảnh chụp lại hiện tượng “ánh sáng lạ” trên bầu trời Việt Nam: Không như dân gian đồn

Hiện tượng từng gây chú ý trên mạng xã hội

Trên các nền tảng mạng xã hội, đôi khi những hình ảnh ghi lại hiện tượng quầng sáng bao quanh Mặt Trời lại xuất hiện, khiến dư luận bàn tán xôn xao. Trong các bức ảnh được chia sẻ, Mặt Trời nằm giữa một vòng tròn ánh sáng nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy ấn tượng trên bầu trời.

Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết đã bất ngờ bắt gặp vòng sáng xuất hiện quanh Mặt Trời và không bỏ lỡ cơ hội ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp. Những hình ảnh sau đó được chia sẻ rộng rãi, nhận về nhiều bình luận thích thú.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên quầng sáng quanh Mặt Trời xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tượng tương tự đã được ghi nhận nhiều lần trước đó ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước, mỗi lần đều thu hút sự chú ý của người dân bởi vẻ đẹp đặc biệt và khá hiếm gặp.

Vì sao xuất hiện quầng sáng quanh Mặt Trời?

Theo các chuyên gia khí tượng, quầng Mặt Trời hình thành do hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng khi tia nắng đi qua các tinh thể băng nhỏ có dạng lục giác nằm trong những đám mây ti tầng (cirrostratus) ở độ cao lớn.

Khi ánh sáng xuyên qua các tinh thể băng này, nó bị bẻ cong và tách thành nhiều dải màu khác nhau, tạo nên vòng sáng bao quanh Mặt Trời. Thông thường, vòng quầng có màu sắc tương tự cầu vồng, với sắc đỏ nằm phía trong và màu tím ở phía ngoài.

Hiện tượng thường xuất hiện khi tầng khí quyển ở độ cao khoảng 5.000-10.000 m có nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tạo điều kiện cho các tinh thể băng hình thành trong mây.

Có phải dấu hiệu dự báo thời tiết?

Trong dân gian, quầng Mặt Trời đôi khi được xem là tín hiệu báo trước khả năng xuất hiện mưa trong thời gian ngắn sắp tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây không phải là dấu hiệu đáng tin cậy để dự báo một giai đoạn thời tiết kéo dài hay những biến động lớn của khí hậu.

Theo các tài liệu thiên văn, hiện tượng này còn được gọi là “quầng sáng 22 độ”, bởi bán kính của vòng sáng quan sát được thường có kích thước xấp xỉ 22 độ tính từ tâm Mặt Trời. Vòng sáng là kết quả của sự kết hợp giữa quá trình khúc xạ và phản xạ ánh sáng qua hàng triệu tinh thể băng lơ lửng trong khí quyển.

Cần thận trọng khi quan sát

Dù là một hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt và thú vị, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên nhìn trực tiếp vào Mặt Trời bằng mắt thường trong thời gian dài để quan sát quầng sáng. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng Mặt Trời cường độ cao có thể gây tổn thương võng mạc và ảnh hưởng đến thị lực.

Nếu muốn chụp ảnh hoặc quan sát hiện tượng này, nên sử dụng các thiết bị hỗ trợ phù hợp nhằm bảo vệ đôi mắt và bảo đảm an toàn trong quá trình theo dõi.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)