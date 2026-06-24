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Hôm nay, toàn bộ 14 triệu người dân ở TP.HCM nhận tin vui

| | Sống

Tin vui này sẽ giúp người dân TP.HCM tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao.

Ngày 24/6, Sở Y tế TPHCM cho biết UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”.

Ảnh minh họa

Chủ trương đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển từ tư duy chữa bệnh là trung tâm sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và chủ động ngay tại cộng đồng dân cư.

Đây được xem tin vui giúp người dân thành phố tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp, nhất là nhóm người cao tuổi và các trường hợp có nguy cơ sức khỏe cao. Mô hình này không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục mà còn tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa trạm y tế với từng hộ gia đình trên địa bàn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết việc thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm tại nhà không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân mà còn góp phần xây dựng một hệ thống y tế cơ sở chủ động, thực chất và gần dân hơn.

Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại trên thế giới, nhất là trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh và nhu cầu quản lý bệnh mạn tính ngày càng gia tăng

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Y tế sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng quy trình chuyên môn, hồ sơ, thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp với thực tiễn triển khai; lựa chọn địa bàn phù hợp để tổ chức thí điểm, đồng thời đánh giá kết quả sau 6 tháng và 12 tháng thực hiện.

Sở Tài chính sẽ tham mưu bố trí nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như chi phí hậu cần, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để các đội chăm sóc sức khỏe hoạt động hiệu quả.

UBND các phường, xã, đặc khu sẽ huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia triển khai, từ tổ dân phố, khu phố, Hội Người cao tuổi đến các đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, nhằm bảo đảm mô hình thực sự đến được với từng hộ dân.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Đinh Anh

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