Cả thế giới cần chú ý: Một con mèo đã tiên tri chính xác đội chiến thắng trong toàn bộ 19 trận đấu tại World Cup năm nay

Chú mèo lông ngắn Anh tròn một tuổi tên Billy đã dự đoán đúng người chiến thắng trong tất cả các trận đấu không có kết quả hòa từ đầu giải đấu đến nay, mang lại niềm vui lớn cho hai người chủ là cô Linka Lin, 33 tuổi, và anh Mark Kelly, 35 tuổi.

Kể từ khi giải đấu khởi tranh tại Mỹ, cô Linka đã đặt trước mặt Billy những lá cờ của hai quốc gia tham gia mỗi trận đấu, và Billy sẽ dùng chân để chọn ra đội chiến thắng của mình.

Cho đến nay, chú mèo chưa từng đoán sai một lần nào.

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Cô Linka, đến từ vùng Newry, hạt Down, Ireland, chia sẻ rằng là một chú mèo, Billy dường như không mấy bận tâm đến việc mình đang là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đối với hai người chủ, chú vẫn là chú mèo Billy như ngày nào. Tất nhiên, mọi người có những cách diễn giải khác nhau về các video trên mạng, nhưng họ rất hạnh phúc khi có thể mang lại sự tự tin, cảm giác an toàn và thoải mái cho mọi người khi biết trước một số kết quả. Cô cũng thừa nhận rằng việc dự đoán đúng sẽ ngày càng khó khăn hơn theo thời gian và kỳ vọng của mọi người cũng sẽ nặng nề hơn, nhưng cô khá tự tin rằng chú mèo của mình có thể xử lý được. Cô cũng đoán rằng có lẽ Billy sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi dạo gần đây chú nhận được nhiều đồ ăn thưởng hơn bao giờ hết.

Cô Linka đã nhận nuôi Billy từ tổ chức từ thiện USPCA khi chú mới ba tháng tuổi, và đặt biệt danh cho chú là "Billy Mũi Trái Tim" vì những đốm màu độc đáo trên mũi.

Billy cùng với chủ

Cô cho biết hai người nhận ra Billy rất hay kêu để giao tiếp về những gì chú cần. Chú giao tiếp bằng các ngôn ngữ cơ thể khác nhau và tiếng kêu meo meo để cho chủ biết nếu muốn một thứ gì đó. Billy sẽ dẫn cô Linka ra cửa nếu chú muốn ra ngoài hoặc muốn ăn đồ thưởng.

Cô chia sẻ rằng hai người biết Billy rất thông minh và đã suy nghĩ làm cách nào để ghi lại tính cách cũng như sự thông minh của thú cưng. Ban đầu, họ bắt đầu bằng việc cho Billy thực hiện bài trắc nghiệm lựa chọn "cái này hay cái kia" – hỏi xem chú thích Pepsi hay Coca-Cola, hoặc cơm hay mì hơn. Sau đó, cô đi làm về từ một sự kiện và mang theo rất nhiều lá cờ nhỏ, rồi thử chơi đùa với chú cùng những lá cờ đó. Đúng lúc World Cup vừa khởi tranh nên họ nghĩ tại sao lại không thử. Họ hoàn toàn không ngờ rằng một số video lại được mọi người trên mạng chú ý đến như vậy.

Cô Linka cho biết đôi khi Billy có thể đưa ra dự đoán rất nhanh, trong khi những trận khác chú lại mất một khoảng thời gian để suy nghĩ. Có một sự cố xảy ra khi toàn bộ quá trình bị gián đoạn do có một con ruồi trong nhà và chú mèo không thể tập trung được.

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Nữ khán giả chia sẻ thêm rằng các phản ứng trên mạng rất tích cực, mang tính khuyến khích và họ nhận được rất nhiều tin nhắn thực sự tử tế. Đôi khi Billy chọn một quốc gia mà mọi người không mong muốn, và họ sẽ bình luận rằng họ “sẵn sàng tha thứ” vì Billy thực sự rất dễ thương. Cũng có một số bình luận mang tính đe dọa nhẹ kiểu như chú mèo tốt nhất là đừng có đoán đúng, nhưng phần lớn các phản ứng đều rất hài hước. Cô chủ của Billy nhận thấy có những sự tương tác ngọt ngào, sau đó là những cuộc trò chuyện qua lại giữa những người hâm mộ với nhau, đặc biệt là giữa người hâm mộ Scotland và Anh.

Billy chia sẻ các dự đoán của mình qua tài khoản @billy_heartnose trên Instagram và cũng thường xuyên theo dõi các diễn biến trận đấu qua màn ảnh.

Nguồn: NYPost