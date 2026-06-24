Người đàn ông gửi tiết kiệm hơn 20 tỷ đồng, 1 năm sau đi rút được ngân hàng thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền của anh”

Theo Zhihu, câu chuyện bắt đầu khi vài năm trước, anh Hách, một doanh nhân ở thành phố Bayan Nur, khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), quen biết nhân viên họ Cổ trong một lần giao dịch tại ngân hàng địa phương. Biết anh Hách đang nắm giữ một khoản tiền lớn nhưng chưa tìm được kênh đầu tư phù hợp, người này đã chủ động giới thiệu một sản phẩm tiền gửi với mức lãi suất hấp dẫn.

Tin tưởng lời tư vấn của nhân viên họ Cổ, anh Hách lần lượt gửi tổng cộng 5,4 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) và được cấp một cuốn sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ của ngân hàng.

Thế nhưng 1 năm sau, khi đến làm thủ tục tất toán, người đàn ông này bàng hoàng khi được thông báo rằng khoản tiền gửi của mình không hề tồn tại trong hệ thống. Nói cách khác, ngân hàng không ghi nhận bất kỳ tài khoản tiết kiệm nào đứng tên anh Hách.

Qua kiểm tra, ngân hàng cho biết số tiền 5,4 triệu NDT của anh Hách không được chuyển vào tài khoản chính thức của ngân hàng mà đã bị nhân viên họ Cổ chuyển sang một tài khoản khác. Điều đó cũng có nghĩa là họ chưa từng nhận tiền của anh Hách và giữa hai bên chưa từng tồn tại quan hệ tiền gửi hợp pháp.

Cũng theo lập luận của phía ngân hàng, việc anh Hách giao tiền cho nhân viên họ Cổ là hành vi tham gia huy động vốn trái phép, do đó ngân hàng không có nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền trên. Không chấp nhận cách giải thích này, anh Hách đã khởi kiện ngân hàng ra tòa án địa phương.

Tòa sơ thẩm bác đơn kiện của người gửi tiền

Trong quá trình xét xử, ngân hàng đưa ra hàng loạt lập luận nhằm phủ nhận trách nhiệm.

Đầu tiên, cơ quan chức năng đã xác định nhân viên họ Cổ lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ khách hàng gửi tiền với lãi suất cao. Hoạt động này bị coi là gây quỹ trái phép.

Tiếp đó, ngân hàng cho rằng anh Hách chưa hoàn tất các thủ tục bắt buộc như điền phiếu đăng ký mở tài khoản hay ký thỏa thuận quản lý tài khoản cá nhân. Ngoài ra, khoản tiền 5,4 triệu NDT cũng không đi vào hệ thống chính thức của ngân hàng mà được chuyển tới tài khoản do nhân viên họ Cổ chỉ định.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên những căn cứ trên, tòa án cấp sơ thẩm nhận định giữa anh Hách và ngân hàng không tồn tại hợp đồng gửi tiền hợp pháp, vì vậy bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường của nguyên đơn.

Bước ngoặt từ phiên phúc thẩm

Không chấp nhận kết quả này, anh Hách tiếp tục kháng cáo, cho rằng bản thân hoàn toàn tin tưởng vào tính hợp pháp của giao dịch khi đang sở hữu sổ tiết kiệm mang dấu xác nhận của ngân hàng.

Tại phiên phúc thẩm, tòa án cấp cao đưa ra nhận định trái ngược. Theo hồ sơ điều tra và lời khai của các bên liên quan, anh Hách đã thực hiện giao dịch ngay tại quầy ngân hàng và không hề biết về hành vi gian lận của nhân viên họ Cổ. Việc cuốn sổ tiết kiệm mang dấu của ngân hàng, dù sau đó được xác định có sự can thiệp trái phép, vẫn cho thấy người gửi tiền đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một khách hàng thông thường.

Tòa án cũng nhấn mạnh rằng sai phạm của nhân viên họ Cổ xảy ra trong quá trình thực hiện công việc, vì vậy ngân hàng không thể hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm đối với thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu.

Cuối cùng, tòa án cấp cao tuyên buộc ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ 5,4 triệu NDT cùng khoản lãi tương ứng cho anh Hách trong vòng 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực. Phán quyết này đã khép lại vụ tranh chấp kéo dài giữa 2 bên.

(Theo Zhihu)