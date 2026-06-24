Lớp học Hà Nội lập kỳ tích: Cùng lúc có 4 thủ khoa, gần 93% đỗ trường chuyên

Giữa hàng nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Hà Nội năm học 2026-2027, lớp 9A5 của Trường THCS Cầu Giấy tạo nên dấu ấn đặc biệt khi có tới 4 học sinh trở thành thủ khoa ở 4 khối chuyên khác nhau.

Theo kết quả do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, Đặng Huyền Anh là thủ khoa chuyên Ngữ văn với tổng điểm xét tuyển 43,75; em Đàm Gia Linh là thủ khoa chuyên Tiếng Anh với 45,35 điểm; em Ngô Xuân Tùng là thủ khoa chuyên Vật lý với 47,25 điểm và em Đỗ Nguyễn Bảo Hà là thủ khoa chuyên Sinh học với 45,5 điểm.

Đây là thành tích hiếm gặp không chỉ với một lớp học mà ngay cả với nhiều trường THCS có truyền thống đào tạo học sinh giỏi. Đặc biệt, Đặng Huyền Anh còn là thủ khoa chuyên Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành thủ khoa kép ở môn học này.

Đặng Huyền Anh và Ngô Xuân Tùng, hai trong số bốn thủ khoa của lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy, lần lượt dẫn đầu các khối chuyên Ngữ văn và Vật lý tại kỳ thi lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026.

Cô Trần Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, cho biết bản thân vẫn còn nguyên cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy kết quả của học trò.

“Trong 26 năm giảng dạy, đây là lần đầu tiên tôi chủ nhiệm một lớp có cùng lúc 4 thủ khoa. Thực sự tôi không dám nghĩ đến điều đó. Các em đều học rất tốt, rất nỗ lực nhưng để có kết quả như vậy vẫn là điều vượt ngoài mong đợi của tôi”, cô Nga nói.

Theo nữ giáo viên, điều khiến cô tự hào không chỉ là thành tích của các thủ khoa mà còn là tinh thần học tập của cả tập thể lớp. Các học sinh luôn hỗ trợ nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, động viên nhau trước mỗi kỳ thi và duy trì sự đoàn kết trong suốt những năm học THCS.

“Cả 4 em đều rất ngoan, khiêm tốn và có ý chí vươn lên. Các em học tốt môn chuyên nhưng không bao giờ bỏ bê những môn học khác. Điều đáng quý là các em luôn cố gắng hết khả năng của mình để mang lại kết quả tốt cho bản thân, cho lớp và cho nhà trường” , cô Nga chia sẻ.

Cô Trần Thị Nga (áo xanh) giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 - lớp học có 4 thủ khoa chuyên của Hà Nội năm 2026.

Mỗi thủ khoa của lớp 9A5 đều có những thế mạnh riêng. Huyền Anh được giáo viên nhận xét là cô học trò giàu cảm xúc, có tình yêu đặc biệt với môn Ngữ văn và luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới bạn bè. Trước đó, em từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn.

Gia Linh nổi bật ở khả năng tự học và sự cầu toàn trong học tập. Nữ sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp phường và giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh. Theo cô chủ nhiệm, Gia Linh luôn chủ động tìm kiếm tài liệu, đặt câu hỏi và xây dựng kế hoạch học tập rất khoa học.

Trong khi đó, Bảo Hà được nhận xét là học sinh có nội lực lớn, bền bỉ và nghiêm túc. Nữ sinh từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học. Còn Xuân Tùng là học sinh điềm đạm, cẩn thận và có tư duy khoa học nổi bật ở môn Vật lý.

Không chỉ tỏa sáng ở những cá nhân xuất sắc, lớp 9A5 còn gây ấn tượng bởi chất lượng học tập đồng đều của cả tập thể. Theo thống kê của nhà trường, điểm thi trung bình vào lớp 10 năm nay của lớp đạt 26,52 điểm. Đến thời điểm hiện tại, có 39 trong tổng số 42 học sinh trúng tuyển các trường THPT chuyên, đạt tỷ lệ 92,86%. Tổng cộng, lớp giành được 99 lượt đỗ chuyên vào các trường THPT chuyên hàng đầu của Hà Nội.

Trong số đó, nhiều học sinh đồng thời trúng tuyển từ hai đến ba trường chuyên. Huyền Anh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Gia Linh đỗ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Bảo Hà và Xuân Tùng cũng cùng lúc trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

“ Tôi nghĩ thành công này không chỉ đến từ sự chăm chỉ hay năng lực của các con, mà còn từ tình yêu rất lớn các con dành cho lớp học của mình, cho thầy cô và cho mái trường THCS Cầu Giấy. Đó là điều khiến tôi xúc động nhấ t”, cô Nga chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo điện tử VTC News, ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, cho biết nhà trường nhiều năm qua luôn có học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi tuyển sinh và học sinh giỏi. Tuy nhiên, việc một lớp học cùng lúc có tới 4 thủ khoa thì chưa từng xảy ra.

“Năm nào Trường THCS Cầu Giấy cũng có nhiều thủ khoa, nhưng năm nay điều đặc biệt khi 4 thủ khoa đều đến từ lớp 9A5, trong đó có một thủ khoa kép môn Ngữ văn của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là thành tích rất đáng tự hào đối với nhà trường”, ông Thông nói.

Tập thể lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy chụp ảnh cùng Hiệu trưởng Lưu Văn Thông (giữa) và giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Nga (áo xanh, bên trái).

Kết quả của lớp 9A5 là minh chứng cho hiệu quả của quá trình giáo dục toàn diện. “9A5 là tập thể đoàn kết, chăm chỉ, học đều các môn và luôn thể hiện sự sáng tạo, năng động trong các hoạt động của nhà trường. Thành tích hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ học sinh, sự đồng hành tận tâm của cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn trong suốt những năm học tại trường”, ông Thông chia sẻ.

Với 4 thủ khoa, một thủ khoa kép cùng tỷ lệ đỗ chuyên lên tới gần 93%, lớp 9A5 không chỉ tạo nên dấu ấn đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm nay mà còn ghi thêm một thành tích đáng nhớ vào bảng vàng truyền thống của Trường THCS Cầu Giấy.