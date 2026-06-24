Phát hiện người đàn ông nhận được hơn 900 triệu đồng sau 40 lần đi bệnh viện trong 6 tháng

Mới đây, một công ty bảo hiểm ở Thượng Hải (Trung Quốc) phát hiện trường hợp bất thường của một khách hàng liên tục khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế ở Thượng Hải và Giang Tô trong vòng 6 tháng. Tổng chi phí y tế được khai báo vượt quá 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng), đồng thời người này đã nộp tới 42 hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Nhận thấy tần suất khám chữa bệnh cùng lượng thuốc được kê vượt xa nhu cầu điều trị thông thường, công ty bảo hiểm đã báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Theo ông Lâm, nhân viên phụ trách thẩm định hồ sơ, quá trình rà soát cho thấy nhiều khoản chi phí y tế có dấu hiệu bất thường, làm dấy lên nghi vấn trục lợi bảo hiểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Từ Hối (Thượng Hải) đã mở cuộc điều tra. Các điều tra viên thu thập bệnh án, hóa đơn, chứng từ tại nhiều bệnh viện, đồng thời đối chiếu hàng loạt hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Kết quả điều tra cho thấy hai nghi phạm là cha con ruột đã lợi dụng sơ hở trong quy trình xét duyệt bảo hiểm để thực hiện hành vi gian lận. Theo lời khai, sau khi phát hiện công ty bảo hiểm chỉ kiểm tra chứng từ thanh toán ban đầu, họ đã sử dụng hóa đơn khám chữa bệnh và mua thuốc để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường.

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Sau khi nhận được tiền từ công ty bảo hiểm, hai người tiếp tục mang thuốc quay lại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chính sách hoàn trả để nhận lại tiền.

Bằng thủ đoạn "bồi thường trước, hoàn tiền sau", hai cha con đã nộp tổng cộng 42 hồ sơ yêu cầu bồi thường và chiếm đoạt hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) từ các công ty bảo hiểm.

Hiện cả hai đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự với cáo buộc gian lận bảo hiểm. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Một vụ việc tương tự cũng vừa được cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý. Đối tượng là một phụ nữ họ Bạch, người đã lợi dụng hóa đơn mua thuốc của bệnh nhân khác để nâng khống chi phí điều trị và nhận tiền bồi thường bảo hiểm.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư và bắt đầu sử dụng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ vào cuối năm 2022, bà Bạch nảy sinh ý định trục lợi bảo hiểm. Trong quá trình điều trị, bà quen một bệnh nhân ung thư họ Lý và biết cả hai cùng sử dụng một loại thuốc.

Lợi dụng điều này, bà Bạch đã nhờ ông Lý ghi tên mình trên hóa đơn khi mua thuốc. Không nghi ngờ mục đích thực sự, ông Lý đồng ý và nhiều lần giúp bà nhận các hóa đơn mang tên mình.

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Đến tháng 10/2025, công ty bảo hiểm phát hiện những bất thường trong hồ sơ thanh toán thuốc của bà Bạch và trình báo Công an quận Từ Hối. Chỉ khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Lý mới biết các hóa đơn mình hỗ trợ đã bị sử dụng để thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm.

Sau quá trình xác minh, Viện Kiểm sát quận Từ Hối đã tách biệt các khoản thanh toán hợp pháp và các hồ sơ gian lận, xác định số tiền bà Bạch chiếm đoạt lên tới hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng).

Tháng 4/2026, bà Bạch bị truy tố về tội gian lận bảo hiểm. Mới đây, Tòa án quận Từ Hối đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 9 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng).

Theo Toutiao﻿