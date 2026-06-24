Không 'cày' lò luyện, nữ sinh vẫn đỗ 3 trường chuyên, thủ khoa Ngoại ngữ

Từ ngôi trường làng ở ngoại thành Hà Nội đến vị trí thủ khoa chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, hành trình của Bùi Phương Linh là câu chuyện về tinh thần tự học, sự bền bỉ và khát khao chinh phục thử thách.

Không chạy theo việc học thêm dày đặc như nhiều bạn cùng trang lứa, nữ sinh xuất sắc trúng tuyển cùng lúc ba trường chuyên hàng đầu, gồm THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Với 8,35 điểm Văn, 8,75 Toán, điểm tiếng Anh chuyên và điều kiện lần lượt là 8,77 và 8,2 điểm, Bùi Phương Linh - Học sinh lớp 9A3, trường THCS Ngoại ngữ trở thành thủ khoa lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

“Em thực sự vỡ òa. Trước đó em từng đứng đầu một đợt thi thử nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiếp tục đạt kết quả như vậy ở kỳ thi chính thức, bởi số lượng thí sinh đăng ký vào chuyên Anh luôn rất đông” , Linh nói.

Ít ai biết rằng phía sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình học tập khá khác biệt. Sinh ra và lớn lên tại Đan Phượng (Hà Nội), Linh từng học tại Trường Tiểu học Thị trấn Phùng, ngôi trường công lập bình thường ở địa phương. Không xuất phát từ môi trường luyện thi chuyên sớm, nữ sinh được tiếp cận tiếng Anh từ nhỏ nhờ mẹ là giáo viên tiếng Anh.

Những cuốn truyện tranh, tranh ảnh hay các video bằng tiếng Anh trở thành người bạn đồng hành của Linh từ những năm đầu đời. Chính quá trình tiếp xúc tự nhiên ấy giúp em dần hình thành niềm yêu thích với ngoại ngữ.

Phương Linh trong buổi lễ bế giảng năm học. (Ảnh: NVCC)

“Em nhận ra tiếng Anh không chỉ giúp mình giao tiếp mà còn mở ra cơ hội tiếp cận rất nhiều kiến thức trên thế giới. Từ đó em cảm thấy đây là lĩnh vực phù hợp với bản thân và muốn theo đuổi lâu dài”, Linh nói.

Khi bước vào giai đoạn ôn thi lớp 10, thay vì học theo từng dạng đề riêng biệt của mỗi trường, Linh lựa chọn cách xây dựng nền tảng kiến thức toàn diện. Nữ sinh tập trung nâng cao vốn từ vựng, thành ngữ, kỹ năng đọc hiểu và viết luận bằng tiếng Anh.

Theo Linh, mỗi trường chuyên có cấu trúc đề thi khác nhau, song điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức cốt lõi.

“Em luôn muốn chinh phục những thử thách mới nên quyết định đăng ký thi cả ba trường chuyên. Mỗi kỳ thi đều mang đến những trải nghiệm khác nhau, buộc em phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn”, em chia sẻ.

Điều đáng chú ý là lịch học của Linh không quá dày đặc. Sau thời gian học ở trường và các lớp bổ trợ cần thiết, nữ sinh thường chỉ dành thêm khoảng một đến một tiếng rưỡi vào buổi tối để tập trung sâu cho một môn học.

Bên cạnh việc học, nữ sinh vẫn duy trì thói quen đọc sách, đọc báo và theo dõi các video về thời sự, khoa học, xã hội trên thế giới. Theo em, đây là cách giúp mở rộng hiểu biết, đồng thời hỗ trợ rất nhiều cho việc học ngoại ngữ và phát triển tư duy.

Dù đạt nhiều thành tích nổi bật như IELTS 8.5 hay giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 9, Linh thừa nhận bản thân vẫn không tránh khỏi áp lực.

Phương Linh bày tỏ: “Khóa học sinh năm 2011 có nhiều bạn tài năng. Đôi khi em cũng cảm thấy áp lực nhưng em xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn thay vì để nó ảnh hưởng tiêu cực đến mình”.

Trong quá trình học Phương Linh luôn tập trung phát triển tư duy, kỹ năng phản biện. (Ảnh: NVCC)

Chứng kiến hành trình trưởng thành của con gái, chị Nguyễn Phương Thảo - Giáo viên tiếng Anh và cũng là người đồng hành cùng Linh từ nhỏ, cho biết điều khiến chị tự hào nhất không chỉ là điểm số mà là tinh thần tự giác học tập.

“Suốt từ nhỏ đến lớn tôi gần như chưa bao giờ phải nhắc con học bài. Linh luôn biết mình cần làm gì và tự lập kế hoạch cho bản thân. Con có khả năng tự học rất tốt” , chị Thảo nói.

Theo người mẹ, gia đình không đặt nặng việc luyện thi hay chạy đua thành tích. Thay vào đó, chị lựa chọn phương pháp giúp con phát triển tư duy, kỹ năng ngôn ngữ và khả năng phản biện. Từ những năm học THCS, Linh được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi mà bạn yêu thích như tranh biện thay vì dành toàn bộ thời gian cho các lớp học thêm.

Niềm tin vào năng lực của con khiến chị không quá lo lắng trước kỳ thi lớp 10. Dù vậy, kết quả thủ khoa vẫn mang đến bất ngờ lớn. “Khi biết kết quả, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong sự bất ngờ và hạnh phúc sau những nỗ lực suốt nhiều năm học tập" , chị kể.

Với Linh, cánh cửa trường chuyên chỉ là dấu mốc trên hành trình dài phía trước. Nữ sinh cho biết bản thân mong muốn tiếp tục học tập, trải nghiệm nhiều môi trường mới, thậm chí có thể du học trong tương lai. Dù ở đâu, em vẫn mong có cơ hội đóng góp cho đất nước.

“Em trân trọng những giá trị ở quê hương mình. Sau này nếu có cơ hội học tập ở nước ngoài, em vẫn muốn quay về hoặc đóng góp điều gì đó cho đất nước”, Linh chia sẻ.