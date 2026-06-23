Nữ sinh Hà Nội xuất sắc đỗ 5 trường chuyên danh giá

Những ngày này, Phạm Mai Dung liên tục đón nhận tin vui trúng tuyển vào các trường chuyên danh giá của Hà Nội.

Điều đặc biệt, nữ sinh chinh phục cùng lúc hai môn chuyên gồm: Ngữ văn và tiếng Anh.

Tại khối chuyên Anh, Mai Dung trúng tuyển vào các lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; đồng thời nhận học bổng bán phần của lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Với môn Ngữ văn, Mai Dung trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nếu tính cả hai nguyện vọng, cô trò nhỏ có tới 7 lượt đỗ chuyên vào các trường chuyên thuộc các trường ĐH và Sở GD&ĐT Hà Nội.

Phạm Mai Dung, nữ sinh xuất sắc cùng lúc trúng tuyển 5 trường chuyên ở Hà Nội.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà, nữ sinh cũng xuất sắc giành tổng điểm xét tuyển 28,75 điểm.

Trong đó, môn Tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối 10, môn Toán đạt 9,75 điểm và môn Ngữ văn đạt 9 điểm.

Với kết quả này, em thừa điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên, một trong những trường THPT top đầu có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội. Năm nay, THPT Kim Liên tuyển sinh với mức điểm 26, Mai Dung vượt ngưỡng chuẩn 2,75 điểm.

Bí quyết là có mục tiêu và kiên trì phấn đấu

Phía sau những con số ấn tượng ấy là hình ảnh một cô gái nhỏ bé, xinh xắn với sự nỗ lực bền bỉ và lòng kiên định sắt đá với mục tiêu đã chọn.

Bí quyết của em là phải đặt mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu và luôn kỷ luật bản thân tuân thủ kế hoạch học tập. Cuối cùng, là kiên định, kiên trì phấn đấu.

Cô Hoàng Thị Thìn, chủ nhiệm lớp 9A5 đồng thời là giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn chia sẻ, Mai Dung là học sinh nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi tinh thần tự học, ý chí vươn lên và sự cầu tiến đáng quý.

Trong suốt những năm học cô trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm, Mai Dung luôn thể hiện sự chăm ngoan, tự giác và tính tự lập rất cao. Điều khiến thầy cô ấn tượng nhất ở em là tinh thần ham học hỏi.

"Dù môn thi hay không thi, Mai Dung đều học tập nghiêm túc, chưa bao giờ có biểu hiện lơ là. Ngay cả khi bị ốm không thể đến trường, em sẽ mượn vở bạn để ghi chép. Những chỗ không hiểu, em tìm gặp thầy cô để nhờ giảng giải đến khi nắm chắc kiến thức", cô Thìn nói.

Trong các giờ học, nữ sinh luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép một cách đầy đủ, khoa học. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức, không ngại đặt câu hỏi và sẵn sàng tiếp nhận những góp ý để hoàn thiện bản thân.

Không chỉ ở các môn xã hội, Mai Dung còn cho thấy sự bền bỉ trong học tập ở những môn đòi hỏi tư duy như Toán hay các môn khoa học. Trước những bài toán khó, em luôn kiên nhẫn tìm cách giải quyết.

Với Dung, không có bài Toán, đề Văn nào làm khó được em. Vì, khi gặp thách thức em sẽ xoay xở, suy nghĩ để chinh phục bằng được.

Trường THCS Thanh Xuân dạy học ngày 2 buổi. Mỗi buổi chiều tan học, Dung và một nhóm bạn thường kéo nhau lên thư viện để tiếp tục tự học. Ở đây, các học sinh đọc sách, trao đổi bài tập, thảo luận say sưa, nghiêm túc.

"Có những lúc, tôi đến thư viện đứng ngoài quan sát tinh thần học tập của học sinh và thấy chính mình được truyền động lực", cô Thìn chia sẻ.

Điều đáng quý ở Mai Dung không chỉ là thành tích học tập mà còn là thái độ cầu thị và niềm say mê học hỏi. Sự tập trung, những ý kiến trao đổi sâu sắc cùng tinh thần học tập nghiêm túc của em nhiều lần trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè, thầy cô.

Ngoài học tập, Dung thân thiện, cởi mở và chân thành với bạn bè. Em luôn sẵn sàng hỗ trợ khi các bạn cần giúp đỡ. Dù giáo viên không giao nhiệm vụ cụ thể, nhưng bất cứ bạn nào hỏi bài, Dung đều nhiệt tình hướng dẫn.

Khép lại những năm tháng dưới mái trường THCS bằng thành tích rực rỡ, Mai Dung đã lựa chọn theo học lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh.

