Lộ diện 15 thủ khoa lớp chuyên Hà Nội, xuất hiện nữ thủ khoa kép

Hà Nội vừa công bố danh sách học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp chuyên năm học 2026-2027. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 15 thủ khoa của 16 lớp chuyên, trong đó có một thí sinh dẫn đầu ở hai lớp chuyên khác nhau.

Đó là em Trần Thục Anh, học sinh Trường THCS Trưng Vương, người đồng thời trở thành thủ khoa lớp chuyên Tiếng Nhật và lớp chuyên Tiếng Trung của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Nữ sinh này đạt cùng mức điểm xét tuyển 47/50 ở cả hai lớp chuyên, trở thành trường hợp duy nhất năm nay dẫn đầu hai khối chuyên.

Xét về điểm số, Nguyễn Hải Nam là thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất trong các thủ khoa lớp chuyên của Hà Nội năm nay. Em dẫn đầu lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 47,75 điểm.

Hà Nội có 15 thủ khoa lớp chuyên, một nữ sinh thành thủ khoa kép. (Ảnh minh hoạ)

Xếp ngay sau là ba thủ khoa cùng đạt 47,25 điểm, gồm Bùi Nguyên Khang và Ngô Xuân Tùng, đồng thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và Nguyễn Đức Minh, thủ khoa lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Danh sách thủ khoa năm nay cho thấy sự áp đảo của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi có tới 11 vị trí dẫn đầu ở các lớp chuyên. Các lớp chuyên có thủ khoa của trường gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý và các lớp chuyên ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga.

Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 vị trí thủ khoa, thuộc các lớp chuyên Vật lý, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Pháp.

Kết quả trên phản ánh sự cạnh tranh gay gắt của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Hà Nội, đồng thời cho thấy chất lượng đào tạo của nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố.