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6 bệnh nhân mắc bệnh nặng hồi sinh từ một người hiến mô, tạng ở Huế

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Nhờ nghĩa cử hiến mô, tạng của một người chết não cùng sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép tim, gan, thận và giác mạc thành công cho 6 bệnh nhân mắc bệnh nặng, tất cả đều hồi phục và xuất viện.

Ngày 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân cuối cùng trong số 6 trường hợp được ghép mô, tạng từ cùng một người hiến chết não đã hồi phục ổn định và xuất viện, khép lại thành công hành trình ghép tim, gan, thận và giác mạc từ một nguồn tạng hiến.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ghép mô, tạng từ cùng một người hiến chết não cho 6 bệnh nhân mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

Người hiến tạng là anh M.Đ.T. (44 tuổi, trú TP. Huế), không may bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn và được xác định chết não. Từ nghĩa cử nhân văn của người quá cố và gia đình, các bác sĩ đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Bệnh nhân mắc trọng bệnh dần hồi phục sức khỏe nhờ ghép tạng từ người hiến chết não ở Huế.

Trong đó, ca ghép tim cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là trường hợp nặng nhất. Sau phẫu thuật, chức năng tim phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Các bệnh nhân ghép gan, ghép thận đều có chức năng tạng ghép ổn định, sinh hoạt bình thường. Hai bệnh nhân ghép giác mạc cũng cải thiện thị lực rõ rệt, trong đó có người đã tìm lại được một phần ánh sáng sau gần 10 năm mất thị lực.

Bệnh nhân ghép tim từ người hiến chết não đã hồi phục phục sức khỏe và ra viện.

Trước đó, gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp triển khai đồng thời các ca ghép tại 5 phòng mổ, chạy đua với thời gian để bảo đảm chất lượng tạng và cơ hội sống  cho người bệnh.

Theo lãnh đạo bệnh viện, thành công của chuỗi ghép tạng không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến tạng sau chết não, mang lại cơ hội sống và ánh sáng cho nhiều người bệnh.

Theo Ngọc Văn

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