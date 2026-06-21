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Thủ khoa đạt 28,75 điểm, dẫn đầu hơn 151.000 thí sinh thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 có profile khủng cỡ nào?

| | Sống

Kết quả tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM đã xác định chủ nhân ngôi vị thủ khoa toàn thành phố.

Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 9/1 Trường Tiểu học và THCS Hồng Ngọc (Ruby School), đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 với tổng điểm 28,75/30. Thành tích này giúp nam sinh dẫn đầu hơn 151.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Theo kết quả được công bố, Đăng Phúc đạt 8,75 điểm môn Ngữ văn, đồng thời giành hai điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và Tiếng Anh. Với tổng điểm xét tuyển 28,75, em chính thức trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm nay.

Không chỉ dẫn đầu toàn thành phố ở kỳ thi lớp 10, Đăng Phúc còn trúng tuyển lớp chuyên Toán của hai ngôi trường chuyên hàng đầu là Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nam sinh Nguyễn Đăng Phúc (Ảnh: Đài Phát thanh & Truyền hình TP.HCM)

Bên cạnh kết quả thi ấn tượng, nam sinh còn sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật. Em hiện có chứng chỉ IELTS 6.5, từng giành giải Nhì cấp thành phố môn Giải toán trên máy tính cầm tay Casio, giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán, giải Distinction tại kỳ thi Toán quốc tế AMC Australia, cùng giải Bạc Violympic Toán Tiếng Anh cấp thành phố và giải Bạc Violympic Toán Tiếng Việt cấp thành phố.

Theo thông tin từ Hệ thống Giáo dục Hồng Ngọc - Ruby School, Nguyễn Đăng Phúc là học sinh lớp 9/1 của trường và đã xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026. Với tổng điểm 28,75, trong đó Toán và Tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối, nam sinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của mùa tuyển sinh năm nay.

Thành tích của Đăng Phúc càng trở nên đáng chú ý khi được xác lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi. Các trường THPT công lập tuyển 117.355 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% thí sinh có cơ hội vào học trường công lập.

Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Học sinh thuộc khu vực TP.HCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng tham dự chung một đề thi.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có).

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Theo Nhật Linh

Đời sống & pháp luật

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