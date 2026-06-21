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Tin vui: Từ 1/7, học sinh giỏi và học sinh xuất sắc ở địa phương này sẽ nhận mức thưởng từ 600.000 đồng - 800.000 đồng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện

| | Sống

Tin vui: Từ 1/7, học sinh giỏi và học sinh xuất sắc ở địa phương này sẽ nhận mức thưởng từ 600.000 đồng - 800.000 đồng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện

Theo Nghị quyết 41/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau, từ ngày 1/7/2026, học sinh tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc học sinh xuất sắc sẽ được nhận mức khen thưởng từ 600.000 - 800.000 đồng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Nghị quyết 41/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau quy định nội dung và mức chi hỗ trợ học sinh và hoạt động bán trú, nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Mức thưởng trong năm học cụ thể như sau:

- Thưởng 800.000 đồng/học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Xuất sắc”;

- Thưởng 600.000 đồng/học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi”;

- Thưởng 400.000 đồng/học sinh tiểu học đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện”.

Chính sách được ban hành trên cơ sở Tờ trình số 440/TTr-UBND ngày 7/6/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ học sinh và hoạt động bán trú, nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 186/BC-HĐND ngày 8/6/2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

Điều kiện để được công nhận học sinh xuất sắc, học sinh giỏi

Theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Trong đó, ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + 2 x ĐTBmhk2) / 3

Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt khi:

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.

- Tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt khi: học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được đánh giá từ mức Khá trở lên.

(Theo Thư viện Pháp luật)

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

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