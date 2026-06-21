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Ập vào nhà nghỉ Bảo Ly ở TP.HCM, công an thu giữ gần 200 máy tính, hơn 500 điện thoại di động: Phát hiện 85 người đang làm điều mờ ám

| | Sống

Núp bóng tại một nhà nghỉ ở phường Thuận Giao (TP.HCM), ổ nhóm 85 công dân Trung Quốc này đã lắp đặt hệ thống mạng, gom gần 800 máy tính và điện thoại di động.

Ngày 21/6, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ trên địa bàn phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú tại cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện, các công dân Trung Quốc này không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; có dấu hiệu lợi dụng địa bàn TP để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Các nghi phạm bị bắt giữ (Từ trái sang gồm: Hu Guoyu, Dai Fei, Zhou Wendong, Quách Thị Huế)

Bên cạnh đó, Công an thu gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định một số đối tượng người Trung Quốc, gồm Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Mục tiêu của các đối tượng là sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống sẽ tổ chức đào tạo, vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra dữ liệu điện tử, đấu tranh khai thác và thu thập chứng cứ, Công an phát hiện nhiều tài liệu, kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với các phương thức, thủ đoạn như giả danh hoạt động thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xác định trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn. Quá trình điều tra làm rõ Quách Thị Huế (sinh năm 1990) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho các đối tượng người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Minh Tuệ

Đời sống pháp luật

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