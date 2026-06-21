Người đàn ông cùng lúc suy thận cấp, tiểu đường, tăng kali máu vì kiểu uống nước ngon miệng nhưng không khác gì… tự sát

Nửa đêm, phòng cấp cứu của Bệnh viện Li Huili thuộc Trung tâm Y tế Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Tiếng còi xe cứu thương dồn dập cắt ngang màn đêm. Trên băng ca, anh Hạo nằm bất động, gương mặt xám xịt và lồng ngực phập phồng những nhịp thở đứt quãng. Người đàn ông chưa đầy 30 tuổi này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn diện vì thói quen uống nước bị bác sĩ nhận xét là ngang với tự sát của mình.

Trước đó vài tiếng, anh vẫn là vị giám đốc trẻ tuổi, năng nổ của một công ty khởi nghiệp tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Công ty mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Anh Hạo vừa phải trực tiếp làm việc chuyên môn, vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm các nhà đầu tư. Áp lực tiền bạc và công việc đè nặng lên vai mỗi ngày. Theo anh kể lại, ngày nào anh cũng phải dùng nước ngọt có ga, nước tăng lực để chống chọi với căng thẳng và giữ tỉnh táo để làm việc tới tận khuya.

Lời cảnh báo bị bỏ qua và đêm cấp cứu định mệnh

Thời gian gần đây, cơ thể anh Hạo đã liên tục phát ra những tín hiệu đình công. Anh thấy cơ thể mình yếu hẳn đi. Ngoài mệt mỏi dai dẳng thì còn rất hay buồn ngủ, uống rất nhiều nước nhưng luôn cảm thấy khát và khô, đắng miệng.

Tuy nhiên, anh Hạo chỉ nghĩ đơn giản là mình bị suy nhược do làm việc quá sức. Anh tự lập ra một kế hoạch cho bản thân. Anh Hạo dự định hoàn thành dự án lớn vào cuối tháng 9 sẽ đi khám sức khỏe tổng thể và đi du lịch vài ngày để nghỉ ngơi. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã không chờ đợi anh. Cuối tuần trước, giữa đêm anh Hạo phải nhập viện cấp cứu vì cơ thể không có sức lực, tức ngực và nôn mửa dữ dội.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Chu Yixia - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Li Huili thuộc Trung tâm Y tế Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết tình trạng của anh rất nguy kịch. Qua các xét nghiệm nhanh, vị bác sĩ trưởng ca không khỏi rùng mình trước các thông số sinh học của bệnh nhân. Bác sĩ Chu kể lại:

“Bệnh nhân bị nhiễm toan ceton - một biến chứng tiểu đường nguy hiểm. Đồng thời, còn có triệu chứng suy thận cấp và tăng kali máu nguy hiểm. Chỉ số đường huyết thông thường dao động ở mức 6,0 - 8,3 mmol/l nhưng ở bệnh nhân này là 33,3 mmol/l. Không chỉ vượt quá phạm vi phát hiện của máy đo đường huyết nhanh mà còn là mức đường huyết cao hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Chúng tôi phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ từ từng bước một bởi bệnh nhân có nguy cơ phù não rất cao. May mắn là với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đa khoa, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định vào rạng sáng. Sau 3 ngày tại đơn vị điều trị tích cực ICU, bệnh nhân được chuyển về Khoa Nội tiết và bệnh chuyển hóa để tiếp tục điều trị”.

Cơn ác mộng từ thói quen uống nước không khác gì... tự sát

Khi đã qua cơn nguy kịch, nguyên nhân tàn phá sức khỏe của anh Hạo mới được làm rõ. Tất cả xuất phát từ thói quen ăn uống tai hại hằng ngày.

Chính anh tiết lộ với bác sĩ, mình thường uống ít nhất 2 chai nước ngọt có ga mỗi ngày. Những ngày nhiều nhất lên tới 7 chai. Gần đây, vì thường xuyên mệt mỏi, khó tập trung vào công việc lại hay khát nên thậm chí còn uống nhiều hơn. Nghe xong, bác sĩ phải thốt lên: “ Uống như vậy trong thời gian dài tương đương với tự sát”.

Bởi vì việc nạp một lượng đường fructose khổng lồ từ nước ngọt có ga sẽ khiến tuyến tụy hoàn toàn bị tê liệt. Khi không có đủ insulin để chuyển hóa đường thành năng lượng, cơ thể buộc phải đốt cháy các mô mỡ một cách cực đoan. Quá trình này giải phóng ra các axit ceton độc hại, trực tiếp làm nhiễm độc máu.

Đồng thời, nồng độ đường trong máu quá cao giống như một dòng nước đặc quánh, rút cạn nước từ các tế bào và làm tắc nghẽn màng lọc cầu thận. Hệ quả là anh Hạo bị suy thận cấp tính. Thận mất chức năng đào thải khiến lượng kali trong máu tăng vọt. Đây là một trạng thái cực kỳ nguy hiểm, có thể kích hoạt một cơn ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào.

Cái giá đắt và lời hối hận muộn màng trên giường bệnh

Trải qua lần “thập tử nhất sinh” này, bản thân anh Hạo cũng rất hối hận. Anh nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với chính bản thân khi đánh đổi mạng sống lấy sự tỉnh táo nhất thời. Trước đây anh luôn nghĩ, đàn ông còn trẻ, dưới 30 thì phải cố gắng hết sức mình để kiếm tiền, cơ thể còn trẻ có thể tự phục hồi, sau này chăm sóc sức khỏe cũng chưa muộn. Anh nhận ra mình đã sai!

Ảnh minh họa

Từ giường bệnh, anh tự chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội kèm lời cảnh báo: “Tôi không ngờ mình suýt chết vì kiểu ăn uống đó. Rất nhiều người trẻ, bận rộn cũng có thói quen uống nước ngọt có ga giống như tôi và tôi hy vọng mọi người sớm thay đổi trước khi quá muộn”.

Phía dưới bài đăng, rất nhiều người trẻ vào hỏi thăm và bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hiện tại của anh. Anh Hạo cho biết: “Tôi đang tiếp tục điều trị và phục hồi dần dần. Quãng đường còn rất xa và sau này cũng phải cẩn trọng từng chút một. Bây giờ tôi chỉ có thể ăn vài quả dưa chuột và cà chua mỗi ngày, tất cả là lỗi của tôi và mong không ai rơi vào hoàn cảnh này”.

Câu chuyện của anh Hạo là một bài học đắt giá cho những ai đang coi thường sức khỏe. Đừng để đến khi phải giành giật sự sống trong phòng ICU mới nhận ra những chai nước ngọt ngon miệng hằng ngày khi uống vô tội vạ lại chính là bản án tử hình tự tay mình ký.

Nguồn và ảnh: CNCB, Aboluowang, Daily Mail