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Mua xe máy trên MXH với giá 4 triệu đồng, thanh niên 16 tuổi không ngờ nguồn gốc thực sự của tài sản

| | Sống

Mua xe máy trên MXH với giá 4 triệu đồng, thanh niên 16 tuổi không ngờ nguồn gốc thực sự của tài sản

Trong lúc tuần tra đêm trên địa bàn Đà Nẵng, lực lượng CSGT phát hiện một xe máy nghi là tang vật vụ trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 16/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện một trường hợp điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, khoảng 2 giờ 50 phút cùng ngày, tổ công tác do Đại úy Trần Hoàng Thành làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường trong tình trạng không gắn biển số. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Quá trình làm việc, người điều khiển phương tiện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên được mời về trụ sở để xác minh. Tại đây, người này khai nhận là H.P.H. (SN 2010, trú tại TP Đà Nẵng) và cho biết chiếc xe mô tô đang sử dụng được mua từ một người trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiến hành xác minh nguồn gốc phương tiện và liên hệ được với anh N.V.C. (trú tại tỉnh Lâm Đồng), là người đứng tên đăng ký xe.

Qua trao đổi, anh N.V.C. xác nhận chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 48C1-305.XX đã bị kẻ gian lấy trộm tại khu vực đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng vào ngày 11/6/2026. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng CSGT đã bàn giao H.P.H. cùng phương tiện cho Công an phường Hòa Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
xe máy

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